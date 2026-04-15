Ajinkya Rahane Statement: CSK से हार के बाद छलका KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे का दर्द, कहा- 'अगर रिजल्ट आपके फेवर में न आ रहे हों तो...'
Ajinkya Rahane Statement: कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक IPL 2026 में जीत का खाता नहीं खोल पाई है. मंगलवार को हुए मैच में CSK ने KKR को 32 रनों से हराया. जानिए अजिंक्य रहाणे ने मैच के बाद क्या कहा.
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली ये टीम IPL 2026 में 5 मैच खेल चुकी है, लेकिन उनका जीत का खाता नहीं खुला है. KKR को पहला अंक भी पंजाब के साथ मैच रद्द होने की वजह से मिला. मंगलवार को संस्करण के 22वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता को 32 रनों से हराया. 193 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता 160 रन ही बना पाई. हार के बाद रहाणे ने कहा कि मैच न जीत पाना वाकई में मुश्किल है.
KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजों का बचाव किया. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि गेंदबाजी के मामले में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. चेपॉक के इस विकेट पर 190 रन का स्कोर बहुत अच्छा था. जिस तरह उनके बल्लेबाजों ने पॉवरप्ले में प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्हें 190 रन पर रोकना बहुत बड़ी बात थी. पावरप्ले में हमारे 36-37 रन बनाना मैच के नतीजे के लिहाज से अहम साबित हुआ."
मैच न जीत पाना वाकई मुश्किल - रहाणे
अजिंक्य रहाणे ने आगे कहा, "हमें एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो अंत तक टिका रहे. इससे हमारे जीतने की संभावना बनी रहती. टीम के कॉम्बिनेशन की बात करें तो, पिछले मैच और इस मैच में हमने जो कॉम्बिनेशन आज़माया, वह बहुत अच्छा था. मैच न जीत पाना वाकई मुश्किल होता है. इस स्थिति में हमें अपना मनोबल और हौसला बनाए रखना होगा. अगर रिजल्ट आपके फेवर में न आ रहे हों, तो आपको टीम के कॉम्बिनेशन पर विचार करना पड़ता है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सकारात्मक रहें और अपना हौसला बनाए रखें."
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रहाणे ने की कार्तिक त्यागी की तारीफ
चेन्नई में खेले गए इस मैच में कोलकाता के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा और कैमरून ग्रीन महंगे साबित हुए, लेकिन कार्तिक त्यागी इनसे किफायती रहे और 2 विकेट भी चटकाए. वैभव अरोड़ा ने 4 ओवरों में 55, कैमरून ग्रीन ने 2 ओवरों में 30 रन लुटाए. कार्तिक ने 4 ओवरों में 35 रन देकर 2 विकेट लिए. अजिंक्य रहाणे ने कार्तिक की तारीफ की. उन्होंने कहा, "वह बहुत अच्छी गेंदबाज़ी कर रहा है. इसका पूरा श्रेय उसी को जाता है. जिस गति से वह गेंदबाजी कर रहा है, वह काबिले-तारीफ है. हर मैच के साथ वह अपने खेल में और भी ज्यादा निखार ला रहा है."
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