हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल5 अनकैप्ड खिलाड़ी जिन पर इसबार बरसेगा आईपीएल में खूब पैसा! टीम रिटेन करने में नहीं करेगी गलती

5 अनकैप्ड खिलाड़ी जिन पर इसबार बरसेगा आईपीएल में खूब पैसा! टीम रिटेन करने में नहीं करेगी गलती

आईपीएल 2026 की रिटेंशन लिस्ट में इन 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसने वाला है. दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की टीमें किसी भी कीमत पर इन खिलाड़ियों को रिलीज नही करना चाहेंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी फ्रेंचाइजियां अपनी रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर तक जारी करेंगी. हर टीम अब अपने "बैंक ऑफ टैलेंट" को संभालने में लगी है. जहां बड़े नामों की चर्चा हमेशा होती है, वहीं इस बार फोकस उन अनकैप्ड खिलाड़ियों पर है जिन्होंने आईपीएल 2025 में अपने दम पर मैच पलटे. ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें टीमें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेंगी. आइए जानते हैं ऐसे 5 भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों के बारे में जिन पर आईपीएल फ्रेंचाइजियां पानी की तरह पैसा बहा सकती हैं.

आशुतोष शर्मा (दिल्ली कैपिटल्स)

दिल्ली कैपिटल्स के युवा फिनिशर आशुतोष शर्मा ने आईपीएल 2025 में सबको चौंकाया था. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने टीम को अकेले दम पर जीत दिलाई थी. 13 मैचों में 204 रन और 160.63 के स्ट्राइक रेट से उनका प्रदर्शन शानदार रहा. दिल्ली उन्हें रिटेन कर अपनी मिडिल ऑर्डर की मजबूती बनाए रखना चाहेगी.

शशांक सिंह (पंजाब किंग्स)

शशांक सिंह पंजाब किंग्स के लिए पिछले दो सीजन से भरोसेमंद खिलाड़ी बने हुए हैं. 2025 सीजन में उन्होंने तीन अर्धशतक के साथ 350 रन बनाए थे. उनके ऑलराउंड गेम और क्लीन हिटिंग ने टीम मैनेजमेंट को प्रभावित किया है. पंजाब पहले भी उन्हें 5.50 करोड़ में रिटेन कर चुका है, और इस बार भी उनका नाम पक्का माना जा रहा है.

वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)

14 साल का यह नाम अब हर क्रिकेट फैन की जुबान पर है, वैभव सूर्यवंशी. राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें ₹1.10 करोड़ में खरीदा था और उन्होंने उस भरोसे को पूरा किया. सिर्फ 7 मैचों में 252 रन और गुजरात के खिलाफ 35 गेंदों में शतक! इस परफॉर्मेंस के बाद आरआर उन्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता.

प्रियांश आर्य (पंजाब किंग्स)

प्रियांश आर्य ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में 475 रन ठोककर सुर्खियां बटोरी थी. पंजाब किंग्स के लिए उनका डेब्यू सीजन शानदार रहा और उनके भरोसेमंद बल्लेबाजी स्टाइल ने उन्हें टीम का अहम हिस्सा बना दिया. पंजाब इस युवा बल्लेबाज को रिटेन कर अपने टॉप ऑर्डर को और मजबूत रखना चाहेगा.

दिग्वेश राठी (लखनऊ सुपर जायंट्स)

दिग्वेश राठी, लखनऊ सुपर जायंट्स के इस युवा स्पिनर ने अपने पहले ही सीजन में 13 मैचों में 14 विकेट झटके थे. उनकी इकोनॉमी रेट और मिडिल ओवरों में नियंत्रण ने सबको प्रभावित किया. एलएसजी उन्हें रिटेन कर अपने स्पिन अटैक को बरकरार रख सकती है. 

Published at : 06 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Shashank Singh Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Digvesh Rathi
