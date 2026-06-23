टूट जाएगा लियोनल मेसी के सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड? एम्बाप्पे सिर्फ इतना पीछे; देखें आंकड़े

Lionel Messi vs Kylian Mbappe Most Goals: इन दिनों फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है. टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनस मेसी ने सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बीते सोमवार (22 जून) डलास में ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में मेसी ने 2 गोल करके टीम को जीत दिलाई और सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड कायम किया. लेकिन 27 साल के किलियन एम्बाप्पे 38 साल के मेसी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं.

माना जा रहा है कि मैसी अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे हैं. उनकी उम्र 38 साल है. यह उनका छठा वर्ल्ड कप है. दूसरी तरफ 27 साल के एम्बाप्पे अपना सिर्फ तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. दोनों के बीच सिर्फ 2 गोल का फर्क है. मेसी के नाम पर वर्ल्ड कप के 18 गोल, जबकि एम्बाप्पे के नाम पर 16 गोल दर्ज हैं.

लियोनल मैसी फीफा वर्ल्ड कप गोल- 18

2006 वर्ल्ड कप- 1 गोल

2010 वर्ल्ड कप- कोई गोल नहीं

2014 वर्ल्ड कप- 4 गोल

2018 वर्ल्ड कप- 1 गोल

2022- वर्ल्ड कप 7 गोल

2026- वर्ल्ड कप- 5 गोल (इस खबर को लिखे जाने तक)

फ्रांस के सुपर स्टार स्टाइकर एमबाप्पे तेजी से आगे आ रहे है वो अब तक 16 गोल कर चुके हैं और दूसरे नंबर पर हैं, एमबाप्पे ने मिरोस्लाव क्लोस की बराबरी कर ली है. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह मेसी का रिकॉर्ड कब तोड़ते हैं.

किलियन एमबाप्पे फीफा वर्ल्ड कप गोल- 16

2018 वर्ल्ड कप- 4 गोल

2022 वर्ल्ड कप- 8 गोल

2026 वर्ल्ड कप- 4 गोल (खबर लिखे जाने तक)



इन दोनों खिलाडियों ने 2014 में जर्मन स्टाइकर मिरोस्लाव क्लोज का बनाया हुआ सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकार्ड इसी विश्वकप में तोड़ा है

मिरोस्लाव क्लोज फीफा वर्ल्ड कप गोल- 16 गोल

2002 वर्ल्ड कप- 5 गोल

2006 वर्ल्ड कप-5 गोल

2010 वर्ल्ड कप-4 गोल

2014 वर्ल्ड कप- 2 गोल

क्लोस नें 2006 में बनाया गया ब्राजील स्ट्राइकर रोनाल्डो का रिकार्ड तोड़ा था. रोनाल्डो के नाम पर 15 गोल दर्ज थे. रोनाल्डो ने मुलर का रिकार्ड तोड़ा था, जो मुलर ने 1974 में 13 गोल मार कर बनाया था.

रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप गोल- 15

1994 वर्ल्ड कप- कोई गोल नहीं

1998 वर्ल्ड कप- 4 गोल

2002 वर्ल्ड कप- 8 गोल

2006 वर्ल्ड कप- 3 गोल

यह भी पढे़ं: Watch: जिस दिन किया था डेब्यू, उसी दिन पद्मश्री से सम्मानित किए गए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार