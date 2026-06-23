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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: जिस दिन किया था डेब्यू, उसी दिन पद्मश्री से सम्मानित किए गए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार

Watch: जिस दिन किया था डेब्यू, उसी दिन पद्मश्री से सम्मानित किए गए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार

Rohit Sharma Padma Shri Award: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 06:31 PM (IST)
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भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है. रोहित शर्मा को मंगलवार, 23 जून को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला. रोहित को इसी साल मई में यह सम्मान मिलने वाला था, लेकिन क्रिकेट संबंधी कारणों से पूर्व भारतीय कप्तान राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच पाए थे.

रोहित शर्मा के लिए यह खास दिन इसलिए भी है, क्योंकि साल 2007 में 23 जून की तारीख को उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. उसके 19 साल बाद उसी तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है.

सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नामी हस्तियां मौजूद रहीं. रोहित शर्मा काला सूट पहनकर आए और पुरस्कार गृहण करने से पहले राष्ट्रपति के सम्मुख हाथ जोड़े.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Jun 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Padma Shri Padma Shri Award Draupadi Murmu Rohit SHarma
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