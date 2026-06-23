Watch: जिस दिन किया था डेब्यू, उसी दिन पद्मश्री से सम्मानित किए गए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार
Rohit Sharma Padma Shri Award: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है.
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है. रोहित शर्मा को मंगलवार, 23 जून को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला. रोहित को इसी साल मई में यह सम्मान मिलने वाला था, लेकिन क्रिकेट संबंधी कारणों से पूर्व भारतीय कप्तान राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच पाए थे.
रोहित शर्मा के लिए यह खास दिन इसलिए भी है, क्योंकि साल 2007 में 23 जून की तारीख को उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. उसके 19 साल बाद उसी तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है.
A highly prestigious honour for a great of the game 🙌— BCCI (@BCCI) June 23, 2026
President of India, Smt Droupadi Murmuji @rashtrapatibhvn confers former #TeamIndia captain Rohit Sharma @ImRo45 with the Padma Shri award 👏
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सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नामी हस्तियां मौजूद रहीं. रोहित शर्मा काला सूट पहनकर आए और पुरस्कार गृहण करने से पहले राष्ट्रपति के सम्मुख हाथ जोड़े.