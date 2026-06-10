किस देश में खेला जाएगा 2026 फीफा वर्ल्ड कप? क्या भारतीय टीम भी लेगी हिस्सा? जानें पूरा शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक है. जैसे पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं. इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ जब 2 देश संयुक्त रूप से मेजबान थे. इस बार 48 इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो क्या भारतीय फुटबॉल टीम भी इसमें खेलेगी? जानिए इस संस्करण का पूरा शेड्यूल.

फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 1930 में हुआ था, जिसका मेजबान उरुग्वे था. मेजबान ही चैंपियन बना था और अर्जेंटीना रनर-अप. इसके बाद 1934 में इटली मेजबान था और उसी ने खिताब भी जीता. 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी संस्करण कतर में खेला गया था, जिसे अर्जेंटीना ने जीता था.

क्या फीफा वर्ल्ड कप में खेलेगी इंडिया?

नहीं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय फुटबॉल टीम नहीं खेलेगी. आपको बता दें कि आज तक भारतीय टीम ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला है. हां, 1950 में अन्य टीमों के टूर्नामेंट से हटने के बाद भारत ने ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई जरूर किया लेकिन टूर्नामेंट खेलने टीम ब्राजील नहीं गई.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान देश कौन हैं?

कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान देश हैं. कनाडा पहली बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है, जबकि यूएसए 1 बार (1994) और मैक्सिको 2 बार (1970 और 1986) मेजबानी कर चुका है.

इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 12 ग्रुप्स में रखा गया है. ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों से 1-1 मैच खेलेगी.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल