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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलकिस देश में खेला जाएगा 2026 फीफा वर्ल्ड कप? क्या भारतीय टीम भी लेगी हिस्सा? जानें पूरा शेड्यूल

किस देश में खेला जाएगा 2026 फीफा वर्ल्ड कप? क्या भारतीय टीम भी लेगी हिस्सा? जानें पूरा शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 Full Schedule: इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं. टीमों की संख्या के लिहाज से भी ये संस्करण ऐतिहासिक होने जा रहा है.

By : शिवम | Updated at : 10 Jun 2026 04:55 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक है. जैसे पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं. इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ जब 2 देश संयुक्त रूप से मेजबान थे. इस बार 48 इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो क्या भारतीय फुटबॉल टीम भी इसमें खेलेगी? जानिए इस संस्करण का पूरा शेड्यूल.

फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 1930 में हुआ था, जिसका मेजबान उरुग्वे था. मेजबान ही चैंपियन बना था और अर्जेंटीना रनर-अप. इसके बाद 1934 में इटली मेजबान था और उसी ने खिताब भी जीता. 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी संस्करण कतर में खेला गया था, जिसे अर्जेंटीना ने जीता था.

क्या फीफा वर्ल्ड कप में खेलेगी इंडिया?

नहीं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय फुटबॉल टीम नहीं खेलेगी. आपको बता दें कि आज तक भारतीय टीम ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला है. हां, 1950 में अन्य टीमों के टूर्नामेंट से हटने के बाद भारत ने ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई जरूर किया लेकिन टूर्नामेंट खेलने टीम ब्राजील नहीं गई.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान देश कौन हैं?

कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान देश हैं. कनाडा पहली बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है, जबकि यूएसए 1 बार (1994) और मैक्सिको 2 बार (1970 और 1986) मेजबानी कर चुका है.

इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 12 ग्रुप्स में रखा गया है. ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों से 1-1 मैच खेलेगी.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल

  • 12 जून, मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका, 12:30 AM
  • 12 जून, दक्षिण कोरिया बनाम चेकिया, 7:30 AM
  • 13 जून, कनाडा बनाम बोस्निया, 12:30 AM
  • 13 जून, अमेरिका बनाम पराग्वे, 6:30 AM
  • 14 जून, कतर बनाम स्विट्जरलैंड, 12:30 AM
  • 14 जून, ब्राज़ील बनाम मोरक्को, 3:30 AM
  • 14 जून, हैती बनाम स्कॉटलैंड, 6:30 AM 
  • 14 जून, ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की, 9:30 AM
  • 14 जून, जर्मनी बनाम कुरासाओ, 10:30 PM
  • 15 जून, नीदरलैंड्स बनाम जापान, 1:30 AM
  • 15 जून, आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर 4:30 AM
  • 15 जून, स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया, 7:30 AM
  • 15 जून, स्पेन बनाम केप वर्डे, 9:30 PM
  • 16 जून, बेल्जियम बनाम मिस्र, 12:30 AM
  • 16 जून, सऊदी अरब बनाम उरुग्वे, 3:30 AM 
  • 16 जून, ईरान बनाम न्यूज़ीलैंड, 6:30 AM
  • 16 जून, फ्रांस बनाम सेनेगल, 12:30 AM
  • 16 जून, इराक बनाम नॉर्वे, 3:30 AM
  • 17 जून, अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया, (6:30 AM
  • 17 जून, ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन, (9:30 AM
  • 17 जून, पुर्तगाल बनाम डीआर कांगो, 10:30 PM
  • 18 जून, इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया, 1:30 AM
  • 18 जून, घाना बनाम पनामा, 4:30 AM
  • 18 जून, उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया, 7:30 AM
  • 18 जून, चेकिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, 9:30 PM
  • 19 जून, स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया, 12:30 AM
  • 19 जून, कनाडा बनाम कतर 
  • 19 जून, मेक्सिको बनाम दक्षिण कोरिया, 6:30 AM
  • 19 जून, अमेरिका बनाम ऑस्ट्रेलिया, 12:30 AM
  • 19 जून, स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को, 3:30 AM
  • 20 जून, ब्राज़ील बनाम हैती
  • 20 जून, तुर्की बनाम पराग्वे, 8:30 AM
  • 20 जून, नीदरलैंड्स बनाम स्वीडन, 10:30 PM
  • 21 जून, जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट, 1:30 AM
  • 21 जून, इक्वाडोर बनाम कुरासाओ, 5:30 
  • 21 जून, ट्यूनीशिया बनाम जापान, 9:30 AM
  • 21 जून, स्पेन बनाम सऊदी अरब, 9:30 PM
  • 22 जून, बेल्जियम बनाम ईरान, 12:30 AM
  • 22 जून, उरुग्वे बनाम केप वर्डे, 3:30 AM
  • 22 जून, न्यूज़ीलैंड बनाम मिस्र, 6:30 AM
  • 22 जून, अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया, 10:30 PM
  • 23 जून, फ्रांस बनाम इराक, 2:30 AM
  • 23 जून, नॉर्वे बनाम सेनेगल, 5:30 AM
  • 23 जून, जॉर्डन बनाम अल्जीरिया, 8:30 AM
  • 23 जून, पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान ,10:30 PM
  • 24 जून, इंग्लैंड बनाम घाना, 1:30 AM
  • 24 जून, पनामा बनाम क्रोएशिया, 4:30 AM
  • 24 जून, कोलंबिया बनाम डीआर कांगो, 7:30 AM
  • 25 जून, स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा, 12:30 AM
  • 25 जून, बोस्निया बनाम कतर, 12:30 AM
  • 25 जून, मोरक्को बनाम हैती, 3:30 AM
  • 25 जून, स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील, 3:30 AM
  • 25 जून, दक्षिण अफ्रीका बनाम दक्षिण कोरिया, 6:30 AM
  • 25 जून, चेकिया बनाम मेक्सिको, 6:30 AM
  • 26 जून, कुरासाओ बनाम आइवरी कोस्ट, 1:30 AM
  • 26 जून, इक्वाडोर बनाम जर्मनी, 1:30 AM
  • 26 जून, ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड्स, 4:30 AM
  • 26 जून, जापान बनाम स्वीडन, 4:30 AM 
  • 26 जून, तुर्की बनाम अमेरिका, 7:30 AM
  • 26 जून, पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया, 7:30 AM
  • 27 जून, नॉर्वे बनाम फ्रांस, 12:30 AM
  • 27 जून, सेनेगल बनाम इराक, 12:30 AM
  • 27 जून, केप वर्डे बनाम सऊदी अरब, 5:30 AM
  • 27 जून, उरुग्वे बनाम स्पेन, 5:30 AM
  • 27 जून, न्यूज़ीलैंड बनाम बेल्जियम, 8:30 AM
  • 27 जून, मिस्र बनाम ईरान, 8:30 AM
  • 28 जून, पनामा बनाम इंग्लैंड, 2:30 AM
  • 28 जून, क्रोएशिया बनाम घाना, 2:30 AM
  • 28 जून, कोलंबिया बनाम पुर्तगाल, 5:00 AM
  • 28 जून, डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान, 5:00 AM
  • 28 जून, अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया, 7:30 AM
  • 28 जून, जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना, 7:30 AM 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Jun 2026 04:55 AM (IST)
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FIFA Indian Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 Schedule
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