हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK के बाद बांग्लादेश से भी हारा ऑस्ट्रेलिया, क्यों नहीं खेल रहे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड?

PAK के बाद बांग्लादेश से भी हारा ऑस्ट्रेलिया, क्यों नहीं खेल रहे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड?

BAN vs AUS 1st ODI Highlights: पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हार के बाद ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में भी बुरा हाल हुआ. जोश इंग्लिस की कप्तानी वाली ये टीम 86 रनों से हार गई.

By : शिवम | Updated at : 09 Jun 2026 11:23 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का शर्मनाक प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में भी जारी रहा. पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में बुरी तरह हार गई. मोसाद्देक हुसैन इस मुकाबले के हीरो रहे, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कहर बरपाया. नाहिद राणा ने गेंद से कहर बरपाया और 4 विकेट चटकाए. वैसे इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ मुख्य खिलाड़ियों के बिना खेल रही है, जानिए जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस इसमें क्यों नहीं खेल रहे हैं.

बारिश से प्रभावित इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 278 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ही खराब हुई थी. तस्कीन अहमद ने पहली ही गेंद पर मैट शार्ट को बोल्ड कर दिया. इसके बाद आए मेरेनस लाबुषाणया 1 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एलबीडबल्यू आउट हो गए.

नाहिद राणा ने 11वें ओवर में जोश इंग्लिस (19) को आउट किया, इसके बाद 20वें ओवर में मोसाद्देक हुसैन ने कूपर कोनोली के रूप में अपना पहला विकेट लिया. एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन के बीच साझेदारी ने एक बार को ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद जगाई, लेकिन नाहिद ने इस साझेदारी को भी तोड़ दिया. उन्होंने कैरी (47) के रूप में पारी का पांचवां और अपना दूसरा विकेट लिया.

यह भी पढ़ें- भारत और अफगानिस्तान वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल, नोट कर लीजिए वेन्यू और तारीख

कैमरून ग्रीन 52 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे. बारिश के कारण मैच रुका तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 42.2 ओवरों में 191/9 था, डकवर्थ लुइस नियम के तहत बांग्लादेश इस मैच को 86 रनों से जीत गया.

बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों ने जड़ी फिफ्टी

एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ कैमरून ग्रीन ही अर्धशतक लगा पाए, जबकि बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों ने फिफ्टी लगाई. दूसरे विकेट के लिए तंजीद हसन (54) और नजमुल हुसैन शान्तो (67) ने 96 रनों की साझेदारी की, दोनों ने अर्धशतक जड़े. छठे नंबर पर आए ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन ने 70 गेंदों में 86 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 7 चौके जड़े. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

यह भी पढ़ें- अर्जुन तेंदुलकर का होगा टीम इंडिया में डेब्यू? ऑलराउंडर प्रदर्शन के बाद हुई BCCI से बड़ी मांग

क्यों नहीं खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज

पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क IPL 2026 में खेल रहे थे, लेकिन तीनों बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. दरअसल वह चोटिल नहीं हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते तीनों को इस सीरीज में आराम दिया गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि 2027 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज किया जाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 11:23 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Bangladesh Cricket Team Australia Cricket Team Josh Hazlewood Bangladesh Vs Australia BAN Vs AUS MITCHELL STARC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
PAK के बाद बांग्लादेश से भी हारा ऑस्ट्रेलिया, क्यों नहीं खेल रहे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड?
PAK के बाद बांग्लादेश से भी हारा ऑस्ट्रेलिया, क्यों नहीं खेल रहे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड?
क्रिकेट
IND vs AFG ODI: भारत और अफगानिस्तान वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल, नोट कर लीजिए वेन्यू और तारीख
भारत और अफगानिस्तान वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल, नोट कर लीजिए वेन्यू और तारीख
क्रिकेट
बेन स्टोक्स छोड़ेंगे कप्तानी, टेस्ट क्रिकेट से लेंगे संन्यास? नाइट क्लब में झगड़े से मचा बवाल
बेन स्टोक्स छोड़ेंगे कप्तानी, टेस्ट क्रिकेट से लेंगे संन्यास? नाइट क्लब में झगड़े से मचा बवाल
क्रिकेट
अर्जुन तेंदुलकर का होगा टीम इंडिया में डेब्यू? ऑलराउंडर प्रदर्शन के बाद हुई BCCI से बड़ी मांग
अर्जुन तेंदुलकर का होगा टीम इंडिया में डेब्यू? ऑलराउंडर प्रदर्शन के बाद हुई BCCI से बड़ी मांग
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | CM Yogi | Abp Report: योगी ने खरदूषण-मारीच के जरिए किसे लपेटा?
UP Election 2027 | Mahadangal: राम कथा के जरिए BJP, UP में सेट कर रही है अपना चुनावी एजेंडा?
PoK Violence | POK Protest | Pakistan | Asim Munir: क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल गया POK?
BYD Hybrid Technology Explained | कैसे काम करता है ये System ? #byd #hybrid #autolive
New Suzuki Burgman Street Review | Premium Scooter Just Got Better! #suzuki #burgmanstreet #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम, जानें क्या होगी चर्चा
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब...'
सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Inside Pics: सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
इंडिया
जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा, 12 परमाणु हथियार पहली बार तैनात, क्या बदल गई भारत की नीति?
जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा, 12 परमाणु हथियार पहली बार तैनात, क्या बदल गई भारत की नीति?
टेक्नोलॉजी
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
एग्रीकल्चर
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget