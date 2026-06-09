ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का शर्मनाक प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में भी जारी रहा. पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में बुरी तरह हार गई. मोसाद्देक हुसैन इस मुकाबले के हीरो रहे, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कहर बरपाया. नाहिद राणा ने गेंद से कहर बरपाया और 4 विकेट चटकाए. वैसे इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ मुख्य खिलाड़ियों के बिना खेल रही है, जानिए जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस इसमें क्यों नहीं खेल रहे हैं.

बारिश से प्रभावित इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 278 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ही खराब हुई थी. तस्कीन अहमद ने पहली ही गेंद पर मैट शार्ट को बोल्ड कर दिया. इसके बाद आए मेरेनस लाबुषाणया 1 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एलबीडबल्यू आउट हो गए.

नाहिद राणा ने 11वें ओवर में जोश इंग्लिस (19) को आउट किया, इसके बाद 20वें ओवर में मोसाद्देक हुसैन ने कूपर कोनोली के रूप में अपना पहला विकेट लिया. एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन के बीच साझेदारी ने एक बार को ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद जगाई, लेकिन नाहिद ने इस साझेदारी को भी तोड़ दिया. उन्होंने कैरी (47) के रूप में पारी का पांचवां और अपना दूसरा विकेट लिया.

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कैमरून ग्रीन 52 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे. बारिश के कारण मैच रुका तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 42.2 ओवरों में 191/9 था, डकवर्थ लुइस नियम के तहत बांग्लादेश इस मैच को 86 रनों से जीत गया.

बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों ने जड़ी फिफ्टी

एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ कैमरून ग्रीन ही अर्धशतक लगा पाए, जबकि बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों ने फिफ्टी लगाई. दूसरे विकेट के लिए तंजीद हसन (54) और नजमुल हुसैन शान्तो (67) ने 96 रनों की साझेदारी की, दोनों ने अर्धशतक जड़े. छठे नंबर पर आए ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन ने 70 गेंदों में 86 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 7 चौके जड़े. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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क्यों नहीं खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज

पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क IPL 2026 में खेल रहे थे, लेकिन तीनों बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. दरअसल वह चोटिल नहीं हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते तीनों को इस सीरीज में आराम दिया गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि 2027 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज किया जाए.