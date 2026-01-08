WPL 2026 Schedule: महिला क्रिकेट के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का इंतजार अब खत्म होने वाला है. टूर्नामेंट का चौथा सीजन 9 जनवरी से शुरू हो रहा है और इस बार भी रोमांच, बड़े मुकाबले और स्टार खिलाड़ियों की टक्कर देखने को मिलेगी. अगर आप भी WPL 2026 से जुड़ी हर जानकारी एक जगह जानना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है.

कब से होगा WPL 2026 का आगाज?

महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से होने जा रही है. इसका पहला मुकाबला नवी मुंबई में खेला जाएगा ओपनिंग मैच में पिछली चैंपियन और मजबूत टीम मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. दोनों ही टीमों के बीच मुकाबले हमेशा चर्चा में रहते हैं, ऐसे में पहला मैच काफी खास माना जा रहा है.

अब तक कैसा रहा है WPL का सफर

महिला प्रीमियर लीग के अब तक तीन सीजन खेले जा चुके हैं. इनमें मुंबई इंडियंस ने दो बार खिताब अपने नाम किया है, जबकि एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बनी है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी हर सीजन में शानदार रही है और लगातार तीनों बार फाइनल तक पहुंचने में सफल रही है, हालांकि ट्रॉफी अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है.

लाइव मैच कहां और कैसे देखें

WPL 2026 के सभी मुकाबले फैंस घर बैठे आसानी से देख सकते हैं. टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, मोबाइल और ऑनलाइन दर्शकों के लिए सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

कितनी टीमें लेंगी हिस्सा

महिला प्रीमियर लीग 2026 में कुल पांच टीमें हिस्सा ले रही हैं, इनमें,

1- मुंबई इंडियंस

2- दिल्ली कैपिटल्स

3- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

4- गुजरात जायंट्स

5- यूपी वॉरियर्ज

शामिल हैं. इस सीजन कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे फैंस को भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा.

मैच टाइमिंग और फाइनल की तारीख

टूर्नामेंट में दो तरह के मैच होंगे. दोपहर के मुकाबले 3 बजे शुरू होंगे, जबकि शाम के मैच 7 बजकर 30 मिनट पर खेले जाएंगे. एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबले के लिए वडोदरा को वेन्यू चुना गया है. वहीं WPL 2026 का फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाना है.