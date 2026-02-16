ICC T20 World Cup 2026 Super 8 Qualification: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. रविवार यानी 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 175 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. जवाब में, लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम महज 114 रन पर सिमट गई. भारत से पहले वेस्टइंडीज की टीम ने नेपाल को मात देकर सबसे पहले सुपर 8 के लिए टिकट कटाया था. चारों ग्रुप से टॉप दो-दो टीमें सुपर 8 में जगह बनाने वाली हैं.

पाकिस्तान के लिए सुपर 8 की राह मुश्किल

टीम इंडिया के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तान के लिए सुपर 8 की राह मुश्किल हो गई है. अब पाकिस्तानी टीम को अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में नामीबिया को हराना ही होगा. अगर पाक टीम जीतती है, तो वो 6 अंकों के साथ सुपर 8 में पहुंच जाएगी, जबकि हार की सूरत में वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. वैसे भी नामीबिया सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुका है. कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए अब अगला मुकाबला वर्चुअल नॉकआउट बन गया है. ग्रुप-ए में भारत 6 अंकों के साथ टॉप पर है और सुपर 8 में उसकी जगह पूरी तरह सुनिश्चित हो चुकी है.

प्वाइंट्स टेबल में ग्रुप ए की मौजूदा स्थिति

भारत - 3 मैच, 3 जीत, 6 अंक, NRR +3.050 (सुपर 8 के लिए क्वालिफाई)

संयुक्त राज्य अमेरिका - 4 मैच, 2 जीत, 4 अंक, NRR +0.787

पाकिस्तान - 3 मैच, 2 जीत, 4 अंक, NRR -0.403

नीदरलैंड - 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR -1.352

नामीबिया - 3 मैच, 0 जीत, 0 अंक, NRR -2.443 (बाहर)

पाकिस्तान की शुरुआत रही बेहद खराब

टीम इंडिया के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. हार्दिक पंड्या ने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान को डक पर आउट किया, जबकि जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ही ओवर में सैम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा को पवेलियन भेज दिया. इसके बाद अक्षर पटेल ने बाबर आजम को भी जल्दी आउट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम दबाव से उबर ही नहीं सकी.