एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Oct 2025 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान और बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी दुनियाभर के क्रिकेटरों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं. उनकी फॉलोइंग पाकिस्तान में भी है. धोनी की क्रिकेटर बनने की यात्रा पर बनी फिल्म ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को फिर से क्रिकेट में वापसी के लिए प्रेरित किया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में जगह बनाने वाले उस्मान तारिक ने कहा कि उन्होंने स्थानीय सर्किट में खेलने के बाद खेल छोड़ दिया था लेकिन, धोनी पर बनी फिल्म ने उन्हें फिर से क्रिकेट में वापसी के लिए प्रेरित किया.

उस्मान तारिक ने कहा है कि एमएस धोनी के जीवन पर बनी फिल्म देखने के बाद दुबई में अपना करियर छोड़कर क्रिकेट में कदम रखा. इस फिल्म ने उन्हें कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को फिर से पूरा करने के लिए प्रेरित किया.

27 वर्षीय तारिक को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए पहली बार पाकिस्तान की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में चुना गया है. तारिक इस साल कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेले थे और 20 विकेट लेने में सफल रहे थे. वह पूर्व दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे.

तारिक ने मंगलवार को टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया, "चयन न होने पर मैंने खेल छोड़ दिया और दुबई में एक क्रय कंपनी में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था. वहां मैंने 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' देखी और इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली. मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर से क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान लौट आया."

धोनी के जीवन पर बनी फिल्म एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में रिलीज हुई थी. तारिक को पाकिस्तान सुपर लीग (पीएलएस) के 2024 संस्करण के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने चुना था, लेकिन उनका गेंदबाजी एक्शन अवैध पाए जाने के बाद उनका अनुबंध रद्द कर दिया गया.

उनका एक्शन अजीबोगरीब माना जाता है. गेंद डालते समय वह बहुत ज्यादा रुकते हैं, लगभग दो सेकंड तक पूरी तरह रुक जाते हैं, और फिर अपने साइड-आर्म एक्शन से ऑफ-ब्रेक गेंदें फेंकते हैं. यह रविचंद्रन अश्विन जैसा ही दिखता है, लेकिन पूर्व भारतीय स्पिनर का ब्रेक तारिक जितना लंबा नहीं है. अश्विन की गेंदबाजी क्रिया की कभी रिपोर्ट नहीं की गई.

तारिक ने कहा कि उनकी कोहनी असामान्य है, जिसके एक कोने के बजाय दो कोने हैं. उन्होंने तर्क दिया, "मैं एक अनोखी दाहिनी कोहनी के साथ पैदा हुआ था जिसके दो कोने हैं." गेंदबाजी एक्शन सही पाए जाने के बाद तारिक कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में खेले और पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हैं.

Published at : 29 Oct 2025 06:40 AM (IST)
