बिहार में 40 लाख के घर में रहते हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें क्या-क्या हैं खासियत

क्रिकेट के मैदान पर बड़े-बड़े गेंदबाजों के सामने बेखौफ बल्लेबाजी करने वाले वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ उनके रिकॉर्ड तक नहीं है. उनकी सफलता के पीछे परिवार की सालों की मेहनत भी है. बिहार में मौजूद उनका पुश्तैनी घर इसी सफर की याद दिलाता है. घर की सादगी, आसपास की हरियाली और पीछे बना क्रिकेट प्रैक्टिस एरिया इसे खास बनाते हैं.

वैभव सूर्यवंशी का परिवार बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर इलाके से जुड़ा है. उनका पुश्तैनी घर दो मंजिला है. इसमें एक छोटी बालकनी और आसपास खुली जगह दिखाई देती है. घर के आसपास हरियाली भी है. ये किसी आलीशान सेलिब्रिटी बंगले की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल पारिवारिक मकान है, जहां वैभव के शुरुआती दिनों की यादें जुड़ी हैं.

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घर के पास ही करते थे क्रिकेट की प्रैक्टिस

वैभव के घर की सबसे खास बात वहां बना क्रिकेट प्रैक्टिस एरिया है. उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने बेटे की ट्रेनिंग के लिए घर के पास नेट और पिच बनवाई थी. यहां कंक्रीट और टर्फ, दोनों तरह की पिच की व्यवस्था की गई थी. इससे वैभव को अपनी बल्लेबाजी सुधारने और नियमित अभ्यास करने में मदद मिली.

बेटे के सपने के लिए पिता ने की मेहनत

वैभव के पिता खुद भी क्रिकेट में रुचि रखते थे. बेटे की मेहनत देखकर उन्होंने उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरा साथ दिया. वैभव की प्रैक्टिस के लिए स्थानीय और विश्वविद्यालय लेवल के गेंदबाजों को भी बुलाया जाता था. बेहतर ट्रेनिंग के लिए परिवार उसे पटना भी ले जाता था. इस तरह वैभव ने छोटी उम्र से ही अपने खेल पर मेहनत करना शुरू कर दिया.

घर की कीमत कितनी है

वैभव के पुश्तैनी घर की कीमत को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अनुमान 40 से 60 लाख बताई जाती हैं, लेकिन इसकी पक्की जानकारी अभी नहीं है. इस घर की खासियत इसकी कीमत से ज्यादा वो जगह है, जहां से वैभव के क्रिकेट सफर की शुरुआत हुई.

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