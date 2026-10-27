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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबिहार में 40 लाख के घर में रहते हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें क्या-क्या हैं खासियत

बिहार में 40 लाख के घर में रहते हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें क्या-क्या हैं खासियत

वैभव सूर्यवंशी का परिवार बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर इलाके से जुड़ा है. उनका पुश्तैनी घर दो मंजिला है. इसमें एक छोटी बालकनी और आसपास खुली जगह दिखाई देती है. घर के आसपास हरियाली भी है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Oct 2026 06:12 PM (IST)
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क्रिकेट के मैदान पर बड़े-बड़े गेंदबाजों के सामने बेखौफ बल्लेबाजी करने वाले वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ उनके रिकॉर्ड तक नहीं है. उनकी सफलता के पीछे परिवार की सालों की मेहनत भी है. बिहार में मौजूद उनका पुश्तैनी घर इसी सफर की याद दिलाता है. घर की सादगी, आसपास की हरियाली और पीछे बना क्रिकेट प्रैक्टिस एरिया इसे खास बनाते हैं.

वैभव सूर्यवंशी का परिवार बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर इलाके से जुड़ा है. उनका पुश्तैनी घर दो मंजिला है. इसमें एक छोटी बालकनी और आसपास खुली जगह दिखाई देती है. घर के आसपास हरियाली भी है. ये किसी आलीशान सेलिब्रिटी बंगले की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल पारिवारिक मकान है, जहां वैभव के शुरुआती दिनों की यादें जुड़ी हैं.

 
 
 
 
 
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घर के पास ही करते थे क्रिकेट की प्रैक्टिस

वैभव के घर की सबसे खास बात वहां बना क्रिकेट प्रैक्टिस एरिया है. उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने बेटे की ट्रेनिंग के लिए घर के पास नेट और पिच बनवाई थी. यहां कंक्रीट और टर्फ, दोनों तरह की पिच की व्यवस्था की गई थी. इससे वैभव को अपनी बल्लेबाजी सुधारने और नियमित अभ्यास करने में मदद मिली.

बेटे के सपने के लिए पिता ने की मेहनत

वैभव के पिता खुद भी क्रिकेट में रुचि रखते थे. बेटे की मेहनत देखकर उन्होंने उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरा साथ दिया. वैभव की प्रैक्टिस के लिए स्थानीय और विश्वविद्यालय लेवल के गेंदबाजों को भी बुलाया जाता था. बेहतर ट्रेनिंग के लिए परिवार उसे पटना भी ले जाता था. इस तरह वैभव ने छोटी उम्र से ही अपने खेल पर मेहनत करना शुरू कर दिया.

घर की कीमत कितनी है

वैभव के पुश्तैनी घर की कीमत को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अनुमान 40 से 60 लाख बताई जाती हैं, लेकिन इसकी पक्की जानकारी अभी नहीं है. इस घर की खासियत इसकी कीमत से ज्यादा वो जगह है, जहां से वैभव के क्रिकेट सफर की शुरुआत हुई.

यह भी पढ़ें: तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 06:09 PM (IST)
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