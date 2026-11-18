19 नवंबर से दोहा में 2026 पुरुष इमर्जिंग एशिया कप खेला जाना है. भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे इस टूर्नामेंट में इंडिया-ए के लिए खेलते दिखेंगे. तिलक वर्मा टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. वहीं अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं. यह टूर्नामेंट 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के आगाज से पहले ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे का एक बयान चर्चा में है. उन्होंने कहा कि करियर में ऐसे मौके भी आते हैं, और आए हैं, जब उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिलता. उन्हें अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है.

सूर्यांश शेडगे ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "किसी को भी बाहर बैठना पसंद नहीं है. अगर मैं पिछले साल को देखूं, तो मैंने इंडिया ए के कुछ मैच खेले थे. उसके बाद मैं दोहा गया. मैंने एक भी गेम नहीं खेला. फिर विजय हजारे ट्रॉफी में मुझे सभी लीग मैचों से बाहर बैठना पड़ा. मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था. मुझे इसका कारण नहीं पता और न ही मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं. मैं सपोर्ट स्टाफ या कप्तान के पास जाकर यह नहीं कह सकता कि प्लीज मुझे खेलने दो. मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी डिग्निटी है, और मेरी अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट है. मुझे कंट्रोल करने लायक चीजों को कंट्रोल करना पसंद है. एक स्पोर्ट्समैन हमेशा ऐसी स्थिति से गुजरता है."

उन्होंने आगे कहा, "आईपीएल के पहले हिस्से में भी यही हुआ था, जब मैं बाहर बैठा था और मेरी रिकी सर से भी बात हुई थी, जहां मैं आपको यह पहले ही बता चुका हूं. उन्होंने भी यही कहा था. आप बस अपना सिर नीचे रखें और काम करते रहें. मौका खुद ही मिलेगा और जब मिले, तो उसे दोनों हाथों से पकड़ें. अभी भी जब आप इंडिया टूर से वापस आते हैं, तो आप खेलने की उम्मीद करते हैं. यह उम्मीद की जाती है. अगर किसी वजह से आपको प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया जाता है, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. आप बस अपने प्रैक्टिस सेशन ऑर्गनाइज कर सकते हैं और आप यह पता लगा सकते हैं कि गेम के दौरान क्या करना है."

बता दें कि सूर्यांश शेडगे भारत के लिए तीन टी20 मैच खेल चुके हैं. वह आयरलैंड दौरे पर और इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा थे. आईपीएल में वह पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं.

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