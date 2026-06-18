हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान को 170 रनों से रौंदा, फिर भी अधूरा रह गया कप्तान गिल का सपना; रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर थी नजर

अफगानिस्तान को 170 रनों से रौंदा, फिर भी अधूरा रह गया कप्तान गिल का सपना; रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर थी नजर

Shubman Gill Statement on IND vs AFG 2nd ODI: भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान पर 170 रनों की यादगार जीत दर्ज की. इसके बावजूद शुभमन गिल का एक सपना अधूरा रह गया. गिल ने मैच में 154 रन बनाए.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

दूसरे वनडे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए थे, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 232 रनों पर सिमट गई. भारत की इस जीत में कप्तान शुभमन गिल की 154 रन की ऐतिहासिक पारी का बड़ा योगदान रहा. मगर अफगान टीम पर 170 रन की जीत के बाद भी कप्तान गिल का एक सपना अधूरा रह गया.

भारतीय टीम पहले बैटिंग करने आई, लेकिन यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे. रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए, वहीं शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतक लगाया. गिल ने 110 गेंदों में 22 चौके और 2 छक्कों से सुसज्जित पारी में 154 रन बनाए.

गिल का सपना रह गया अधूरा

दरअसल शुभमन गिल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके पास मौका था कि वे रोहित शर्मा के बाद दुनिया के ऐसे दूसरे बल्लेबाज बन जाएं जिन्होंने वनडे में 2 बार दोहरा शतक लगाया हो. लेकिन दूसरे वनडे में गिल 154 के स्कोर पर आउट हो गए.

मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा, "हां, मैं दोहरा शतक लगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन साथ ही यह भी दिमाग में चल रहा था कि मुझे निरंतर शॉट्स लगाने होंगे, जिससे टीम 430, 440 या 450 रन तक पहुंच पाए."

कप्तान गिल इस सीरीज में डेब्यू करने वाले गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे और प्रिंस यादव से काफी प्रभावित हुए. उन्होंने कहा कि वे सभी आत्मविश्वास से भरे हैं. गुरनूर बराड़ ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिन्होंने 2 मैचों में 6 विकेट चटकाए. हर्ष दुबे ने एक मैच खेलकर 3 विकेट चटकाए हैं, जबकि दूसरे वनडे में डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन 2 विकेट लेने में कामयाब रहे.

16 महीनों बाद आया कोई शतक

शुभमन गिल को वनडे मैचों में शतकीय पारी खेलने के लिए 16 महीनों लंबा इंतजार करना पड़ा. गिल की आखिरी शतकीय पारी फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ आई थी. उसके बाद गिल 11 वनडे पारियों में तीन बार अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन शतक का इंतजार लंबा ही खिंचता जा रहा था.

यह भी पढ़ें:

SL Vs WI 2026: चार खिलाड़ियों की वापसी, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में किस किस को मिला मौका, देखिए

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
India National Cricket Team Rohit SHarma SHUBMAN GILL IND VS AFG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अफगानिस्तान को 170 रनों से रौंदा, फिर भी अधूरा रह गया कप्तान गिल का सपना; रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर थी नजर
अफगानिस्तान को 170 रनों से रौंदा, फिर भी अधूरा रह गया कप्तान गिल का सपना
क्रिकेट
SL Vs WI 2026: चार खिलाड़ियों की वापसी, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में किस किस को मिला मौका, देखिए
चार खिलाड़ियों की वापसी, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में किस किस को मिला मौका, देखिए
क्रिकेट
IND A Vs AFG A Tri Series 2026: प्रियांश ने दिखाई अपनी काबिलियत, वैभव सूर्यवंशी से भी तेज स्ट्राइक रेट पर 34 गेंदों में जड़ दिए इतने रन
प्रियांश ने दिखाई अपनी काबिलियत, वैभव सूर्यवंशी से भी तेज स्ट्राइक रेट पर 34 गेंदों में जड़ दिए इतने रन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्ट्रेचर पर बाहर गई खिलाड़ी; BCCI ने दिया अपडेट 
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्ट्रेचर पर बाहर गई खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
विश्व
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
बॉलीवुड
Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बिहार
'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव
'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव
शिक्षा
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget