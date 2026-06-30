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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में छक्कों का 'महारिकॉर्ड' बनाएंगे अभिषेक शर्मा, इतिहास रचने से बस इतना दूर

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में छक्कों का 'महारिकॉर्ड' बनाएंगे अभिषेक शर्मा, इतिहास रचने से बस इतना दूर

IND vs ENG 1st T20: भारत और इंग्लैंड का पहला टी20 मैच 1 जुलाई को खेला जाएगा. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा के पास छक्कों का एक नया कीर्तिमान बनाने का मौका होगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Jun 2026 07:51 PM (IST)
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भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. पांच मैचों की सीरीज का पहला टी20 चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा. पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा नए 'सिक्सर किंग' बन सकते हैं. बताते चलें कि पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा.

अभिषेक शर्मा रचेंगे इतिहास

दरअसल यहां बात हो रही है टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने की. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भारतीय रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम है, जो अब तक अंग्रेजों की टीम के खिलाफ 27 सिक्स लगा चुके हैं. हार्दिक, जो चोट के चलते इंग्लैंड दौरे से बाहर हो चुके हैं.

इस फेहरिस्त में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ केवल 6 पारियों में 22 छक्के जड़ चुके हैं. अगर पहले टी20 मैच में अभिषेक 6 सिक्स और लगा देते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

  • 27 सिक्स - हार्दिक पांड्या
  • 22 सिक्स - अभिषेक शर्मा
  • 19 सिक्स - विराट कोहली 

विराट-रोहित बहुत पीछे

विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट और रोहित बहुत पीछे हैं. टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 19 सिक्स और रोहित शर्मा ने 18 सिक्स लगाए. इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय विराट कोहली ही हैं, जिन्होंने 21 मैचों में 648 रन बनाए.

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Jun 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
India Vs England Abhishek Sharma IND Vs ENG 1st T20 IND VS ENG
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