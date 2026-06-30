भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. पांच मैचों की सीरीज का पहला टी20 चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा. पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा नए 'सिक्सर किंग' बन सकते हैं. बताते चलें कि पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा.

अभिषेक शर्मा रचेंगे इतिहास

दरअसल यहां बात हो रही है टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने की. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भारतीय रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम है, जो अब तक अंग्रेजों की टीम के खिलाफ 27 सिक्स लगा चुके हैं. हार्दिक, जो चोट के चलते इंग्लैंड दौरे से बाहर हो चुके हैं.

इस फेहरिस्त में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ केवल 6 पारियों में 22 छक्के जड़ चुके हैं. अगर पहले टी20 मैच में अभिषेक 6 सिक्स और लगा देते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

27 सिक्स - हार्दिक पांड्या

22 सिक्स - अभिषेक शर्मा

19 सिक्स - विराट कोहली

विराट-रोहित बहुत पीछे

विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट और रोहित बहुत पीछे हैं. टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 19 सिक्स और रोहित शर्मा ने 18 सिक्स लगाए. इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय विराट कोहली ही हैं, जिन्होंने 21 मैचों में 648 रन बनाए.

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा

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