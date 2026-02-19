पाकिस्तान का 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतना कंफर्म? ये संयोजन आपके भी उड़ा देगा होश

टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में सुपर-8 की टीमें तय हो चुकी हैं. हालांकि अभी टूर्नामेंट के अगले चरण के मुकाबलों की शुरुआत नहीं हुई है. लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का तगड़ा संयोजन सामने आया है, जिसे जानकर आपको भी यकीन करने पर मजबूर होना पड़ेगा.

दरअसल ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप स्टेज से बाहर होना पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है. इससे पहले एक या दो बार नहीं, बल्कि तीन बार ऐसा संयोजन बन चुका है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज से बाहर हुई और पाकिस्तान ने खिताब जीता. एक दफा टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हो चुका है. अब यह दूसरा मौका है कि जब ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ है.

तीन बार ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से हुआ बाहर, पाकिस्तान ने जीता खिताब

1992 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का पहला खिताब 1992 में इमरान खान की कप्तानी में जीता था. इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी.

2009 टी20 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में अपने नाम किया था. यह भी एक ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट था कि जब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था.

2017 चैंपियंस ट्रॉफी: ऑस्ट्रेलिया की टीम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान ने खिताब अपने नाम किया था.

2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया बाहर

अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सुपर-8 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम कहां तक पहुंच पाती है.

सुपर-8 में पाकिस्तान का शेड्यूल

गौरतलब है कि सुपर-8 में पाकिस्तान पहला मुकाबला 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरा 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ और तीसरा 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा.