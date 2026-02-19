पाकिस्तान का 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतना कंफर्म? ये संयोजन आपके भी उड़ा देगा होश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान का 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतना कंफर्म? इस संयोजन से आप भी यकीन करने पर हो जाएंगे मजबूर

पाकिस्तान का 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतना कंफर्म? इस संयोजन से आप भी यकीन करने पर हो जाएंगे मजबूर

Pakistan, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का जीतने का गजब संयोजन बनता हुआ दिख रहा है. तो आइए जानते हैं कि कैसे यह वर्ल्ड कप पाक के लिए फायदेमंद हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में सुपर-8 की टीमें तय हो चुकी हैं. हालांकि अभी टूर्नामेंट के अगले चरण के मुकाबलों की शुरुआत नहीं हुई है. लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का तगड़ा संयोजन सामने आया है, जिसे जानकर आपको भी यकीन करने पर मजबूर होना पड़ेगा. 

दरअसल ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप स्टेज से बाहर होना पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है. इससे पहले एक या दो बार नहीं, बल्कि तीन बार ऐसा संयोजन बन चुका है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज से बाहर हुई और पाकिस्तान ने खिताब जीता. एक दफा टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हो चुका है. अब यह दूसरा मौका है कि जब ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ है. 

तीन बार ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से हुआ बाहर, पाकिस्तान ने जीता खिताब 

1992 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का पहला खिताब 1992 में इमरान खान की कप्तानी में जीता था. इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी.  

2009 टी20 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में अपने नाम किया था. यह भी एक ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट था कि जब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था. 

2017 चैंपियंस ट्रॉफी: ऑस्ट्रेलिया की टीम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान ने खिताब अपने नाम किया था. 

2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया बाहर 

अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सुपर-8 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम कहां तक पहुंच पाती है.

सुपर-8 में पाकिस्तान का शेड्यूल 

गौरतलब है कि सुपर-8 में पाकिस्तान पहला मुकाबला 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरा 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ और तीसरा 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा. 

Published at : 19 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Pakistan T20 World Cup 2026 AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान का 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतना कंफर्म? इस संयोजन से आप भी यकीन करने पर हो जाएंगे मजबूर
पाकिस्तान का 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतना कंफर्म? ये संयोजन आपके भी उड़ा देगा होश
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
क्रिकेट
भारतीय कप्तान ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड
भारतीय कप्तान ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने शेयर की गर्लफ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल की रोमांटिक फोटो, जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई
हार्दिक पांड्या ने शेयर की गर्लफ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल की रोमांटिक फोटो, जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंकज चौधरी ने किए बड़े बदलाव, बनाए तीन नए नियम
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंकज चौधरी ने किए बड़े बदलाव, बनाए तीन नए नियम
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
ओटीटी
Assi Review: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
अस्सी रिव्यू: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
यूटिलिटी
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
ट्रेंडिंग
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget