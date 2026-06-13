आज से भारत और अफगानिस्तान की तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है. पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा. टीम इंडिया विराट कोहली के बिना उतरेगी, जो चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया पहली बार कोई वनडे मैच खेल रही होगी, लेकिन इस मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है. यह मैच धर्मशाला में खेला जाएगा, इससे पहले मुकाबला शुरू हो, जान लीजिए कि मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा?

मैच से एक दिन पहले धर्मशाला में काफी बारिश हुई. आज यानी 13 जून को धर्मशाला में दिन के समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन शाम के समय बारिश की संभावना है. एक्यूवेदर के मुताबिक दूसरी पारी में बारिश कई बार दखल दे सकती है. बता दें कि 12 जून को हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और 16 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था. 13 जून को धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

अच्छी फॉर्म में नहीं टीम इंडिया

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के समाप्त होने के बाद टीम इंडिया की वनडे फॉर्म अच्छी नहीं रही है. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम ने 9 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से उसे पांच बार हार झेलनी पड़ी है और सिर्फ 4 बार जीत मिली है. चैंपियंस ट्रॉफी की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हार चुकी है.

भारतीय स्क्वाड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

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