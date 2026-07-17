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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सInd Vs Eng: भारतीय बल्लेबाज क्यों हैं इंग्लैंड में परेशान, इस पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने बताई वजह

Ind Vs Eng: भारतीय बल्लेबाज क्यों हैं इंग्लैंड में परेशान, इस पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने बताई वजह

सोफिया गार्डन्स में भारतीय पारी के दौरान, ज्यादातर बल्लेबाजों को शॉर्ट बॉल खेलने में संघर्ष करना पड़ा. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने मिलकर नौ विकेट लिए.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 17 Jul 2026 07:06 AM (IST)
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भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में सिर्फ 233 रन पर ऑलआउट हो गई. मजबूत शुरुआत के बावजूद मेहमान टीम इस पारी में सिर्फ 44 ओवरों का सामना कर सकी. इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर रवि बोपारा का मानना ​​है कि भारतीय बल्लेबाज इंग्लिश विकेटों पर शॉर्ट बॉल का सामना करने को लेकर 'थोड़े परेशान' दिखने लगे हैं.

सोफिया गार्डन्स में भारतीय पारी के दौरान, ज्यादातर बल्लेबाजों को शॉर्ट बॉल खेलने में संघर्ष करना पड़ा. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने मिलकर नौ विकेट लिए.

बोपारा ने मिड-इनिंग्स ब्रेक के दौरान ब्रॉडकास्टर 'स्काई स्पोर्ट्स' से कहा, "ऐसा लगता है कि हर बार जब कोई भारतीय बल्लेबाज शॉर्ट बॉल पर आउट होता है, तो ड्रेसिंग रूम में एक संकेत जाता है, और वे शॉर्ट बॉल को लेकर परेशान हो जाते हैं. इंग्लिश विकेटों पर गति और उछाल में काफी अंतर देखने को मिलता है. ऐसा लगता है कि भारत इस समय शॉर्ट बॉल को लेकर थोड़ा परेशान है."

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दूसरी ओर, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन ने भारत की स्कोरिंग गति को रोकने और क्रॉस-बैटेड शॉट्स के जरिए गलतियां करने पर मजबूर करने के लिए मिडिल ओवर्स के दौरान मेजबान टीम के रणनीतिक अनुशासन को श्रेय दिया. उन्होंने कहा, "खेल के मिडिल फेज के दौरान, इंग्लैंड ने विकेट लिए और भारत के रन बनते रहे, लेकिन दूसरे पावरप्ले में इंग्लैंड की गेंदबाजी ज्यादा सटीक थी. उन्होंने भारत को क्रॉस-बैटेड शॉट्स खेलने के लिए उकसाया, जिससे उनकी गति धीमी हो गई और इंग्लैंड को और मौके बनाने और लेने का मौका मिला."

मोर्गन ने विराट कोहली के 65 रन पर आउट होने पर हैरानी जताते हुए इसे एक ऐसे बल्लेबाज के लिए दुर्लभ चूक बताया जो अपनी हाफ-सेंचुरी को मैच जिताने वाली सेंचुरी में बदलने के लिए जाना जाता है. उन्होंने कहा, "हम सभी को उम्मीद थी कि कोहली कुछ खास करेंगे. अब हम सब बेघर हो गए हैं. विराट कोहली शुरू से ही बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे थे. वह मजबूत इरादे के साथ मैदान पर उतरे थे; उनका फुटवर्क शानदार था, और उन्होंने चीजों को आसान बना दिया था."

उन्होंने कहा, "यह क्लासिक कोहली थे, जो हर गेंद पर रन बना रहे थे, भले ही पार्टनरशिप धीमी हो गई थी. उनका 65 रन पर आउट होना एक असामान्य बात है. हमने अपने पूरे करियर में देखा है कि वह कितनी अच्छी तरह से अच्छी शुरुआत को सेंचुरी में बदलते हैं. आमतौर पर वह विरोधी टीम की गलतियों का फायदा उठाकर उन्हें सजा देते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, और इसका श्रेय इंग्लैंड को जाता है."

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 17 Jul 2026 07:06 AM (IST)
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