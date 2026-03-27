पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है. पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने लीग के आयोजन पर खुलकर नाराजगी जताई है. खासकर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने तीखी टिप्पणी की, जिससे क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया 'वलीमा'

कामरान अकमल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन को लेकर कहा कि यह किसी बड़े टूर्नामेंट जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था. उनके अनुसार, सभी कप्तानों को एक साथ बैठा दिया गया था, जिससे माहौल काफी अव्यवस्थित दिख रहा था. उन्होंने इसे ‘वलीमा’ जैसा बताते हुए कहा कि समझ ही नहीं आ रहा था कि सवाल किससे पूछा जा रहा है. पीसीएल को इतना बड़ा ब्रांड बोला जाता है तो इसे उसी तरह ही आयोजित कराना चाहिए था.

विदेशी खिलाड़ियों को हुई परेशानी

अकमल ने बताया कि विदेशी कप्तानों के लिए स्थिति और भी मुश्किल थी. कई बार उन्हें समझ ही नहीं आया कि बातचीत किससे हो रही है. इस दौरान शाहीन अफरीदी को बार-बार सवाल समझाने पड़े, जो एक इंटरनेशनल स्तर की लीग के लिए ठीक संकेत नहीं है. यह बिलकुल लोकल टूर्नामेंट की तरह लग रहा था.

अनुशासन की भी दिखी कमी

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिलाड़ियों के रवैये पर भी सवाल उठाए. अकमल के मुताबिक, कुछ खिलाड़ी उस समय मोबाइल फोन में व्यस्त थे, जबकि कार्यक्रम चल रहा था. उनका कहना है कि ऐसे मंच पर प्रोफेशनल व्यवहार जरूरी होता है, क्योंकि यह पूरी लीग की छवि को दिखाता है.

PCB के मैनेजमेंट पर निशाना

अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की तैयारी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भले ही बोर्ड ने अपने हिसाब से आयोजन की योजना बनाई हो, लेकिन जो चीजें उनके नियंत्रण में थीं, उन्हें बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था. अगर कप्तानों के साथ अलग-अलग बातचीत कराई जाती, तो कार्यक्रम ज्यादा प्रभावी हो सकता था.

PSL को दुनिया की बड़ी टी20 लीगों में गिना जाता है, लेकिन इस तरह की आलोचना से इसकी छवि पर असर पड़ सकता है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आने वाले मैचों और आयोजनों में सुधार देखने को मिलेगा या नहीं.