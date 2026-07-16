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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे में सचिन तेंदुलकर से 2787 रन आगे निकले विराट कोहली, बना दिया एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड

वनडे में सचिन तेंदुलकर से 2787 रन आगे निकले विराट कोहली, बना दिया एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar ODI Runs: विराट कोहली ने वनडे का एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो 300 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 07:11 PM (IST)
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वनडे क्रिकेट का एक और महारिकॉर्ड विराट कोहली के नाम हो गया है. उन्होंने बर्मिंघम में अपने वनडे करियर की 300वीं पारी में बैटिंग की थी. उस मुकाबले में विराट चाहे सिर्फ 5 रन बना पाए, लेकिन 300 पारियों के बाद सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के मामले में बहुत आगे निकल गए. विराट, सचिन तेंदुलकर से 2787 रन आगे निकल चुके हैं.

300 वनडे पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन

दरअसल विराट कोहली ने अपने वनडे करियर की 300 पारियों में 14,802 रन बनाए थे. दूसरी ओर 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इतनी ही पारियों में 12,015 रन बनाए थे. इस लिहाज से विराट 300 पारियों के बाद सचिन से 2787 रन आगे निकल चुके हैं.

300 पारियों के बाद सौरव गांगुली, रिकी पोंटिंग और जैक्स कैलिस रहे, जिन्होंने 11 हजार से अधिक रन बनाए थे. मगर विराट ने बहुत बड़े अंतर से इन सबको पीछे छोड़ दिया है. शतकों की बात आती है, तो पारियों का तिहरा शतक पूरा करने तक विराट 54 शतक लगा चुके हैं, वहीं जब सचिन ने 300 पारियों का आंकड़ा छुआ था तब वे 34 शतक लगा पाए थे.

  • 14802 रन - विराट कोहली
  • 12015 रन - सचिन तेंदुलकर
  • 11363 रन - सौरव गांगुली
  • 11363 रन - रिकी पोंटिंग
  • 11227 रन - जैक्स कैलिस

औसत के मामले में भी विराट कोहली सबसे आगे हैं. 300 पारियों के बाद वनडे में जितने भी बल्लेबाजों ने 11,000 से अधिक रन बनाए थे, उनमें विराट एकमात्र बल्लेबाज हैं जिनका औसत 50 से अधिक है. 300 पारियों के बाद विराट का औसत 58.5 है, जबकि सचिन तेंदुलकर का औसत 44.50 था.

सचिन तेंदुलकर ओवरऑल वनडे रनों के मामले में विराट से बहुत आगे हैं. एक तरफ विराट 15,000 रन बनाने के करीब हैं. दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर ने अपने 463 मैचों के ऐतिहासिक वनडे करियर में 18,426 रन बनाए थे. वो वनडे क्रिकेट में आज भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jul 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI ODI Cricket
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