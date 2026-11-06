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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिराज की एंट्री पक्की! नीतीश रेड्डी बाकी मैचों से हुए बाहर, दूसरे ODI से पहले जानें ताजा अपडेट

सिराज की एंट्री पक्की! नीतीश रेड्डी बाकी मैचों से हुए बाहर, दूसरे ODI से पहले जानें ताजा अपडेट

भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच 7 नवंबर को खेला जाएगा. ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे. दूसरे मैच में मोहम्मद सिराज की वापसी हो सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 01:23 PM (IST)
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पांच मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. दूसरा ODI मैच शनिवार, 7 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है. नीतीश कुमार रेड्डी बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. नीतीश पहले वनडे मैच में भी नहीं खेले थे. दूसरी ओर मोहम्मद सिराज को लेकर सवाल हैं, उन्हें दूसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में रखा जाएगा या नहीं.

पहले वनडे मैच में टीम इंडिया चार तेज गेंदबाजी विकल्पों के साथ मैदान में उतरी थी. अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, आकिब नबी और अंशुल कंबोज, लेकिन सिराज नहीं खेले थे. दरअसल सिराज इंडिया ए के लिए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में खेल रहे थे, इसलिए ऑकलैंड में भारतीय टीम से नहीं जुड़ पाए थे. अब उम्मीद है कि वेलिंगटन में सिराज टीम इंडिया के पेस अटैक को लीड करेंगे.

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नीतीश रेड्डी हुए बाहर

टीम मैनेजमेंट का प्लान है कि नीतीश कुमार रेड्डी 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारियों को दुरुस्त करें. इसके लिए उन्हें वनडे सीरीज के आखिरी चार मैचों से बाहर कर दिया गया. टेस्ट सीरीज की तैयारी के चलते नीतीश इंडिया ए के लिए तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में खेलेंगे, जो 7 नवंबर से शुरू होगा.

क्या सिराज खेलेंगे?

मोहम्मद सिराज इंडिया ए के लिए दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेले थे, इसलिए ऑकलैंड में पहला वनडे मैच नहीं खेल पाए थे. दूसरे वनडे मैच के लिए वह वेलिंगटन में टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं. पहले मैच में आकिब नबी को छोड़कर बाकी तीनों भारतीय गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया था. यह देखना दिलचस्प होगा कि सिराज को किसकी जगह पर प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है.

टीम इंडिया 1-0 से आगे

4 नवंबर को सीरीज का सबसे पहला मैच ऑकलैंड में खेला गया था. उस मुकाबले में अंशुल कंबोज ने 10 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 22 रन दिए थे. दूसरी ओर अर्शदीप महंगे जरूर रहे, लेकिन 4 विकेट चटकाए थे. न्यूजीलैंड की टीम महज 185 रनों पर ढेर हो गई थी. मैच में बारिश का दखल भी देखने को मिला, जिसके बाद DLS पद्धति से टीम इंडिया को 143 रनों का लक्ष्य मिला था. भारत ने 5 विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 06 Nov 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ Nitish Kumar Reddy
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