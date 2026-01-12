IND vs NZ 2nd ODI Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का रोमांच अपने चरम पर है. पहले वनडे में चार विकेट से शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया अब दूसरे मुकाबले में सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. यह मुकाबला बुधवार, 14 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक बार फिर क्रिकेट फैंस को हाई-वोल्टेज टक्कर देखने को मिलेगी.

पहले वनडे में भारत का दबदबा

वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी. इस मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. हालांकि, उनके आउट होने के बाद भारत की पारी थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन केएल राहुल ने संयम और समझदारी दिखाते हुए 21 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए और टीम को जीत तक पहुंचाया. इस जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है.

कब और कहां देखें दूसरा वनडे?



भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मुकाबला बुधवार, 14 जनवरी को खेला जाएगा. मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे होगी. जबकि टॉस 1:00 बजे किया जाएगा. यह मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम (खांधेरी) में होगा, जिसकी दर्शक क्षमता करीब 28,000 है. राजकोट की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, ऐसे में एक बार फिर बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही है.

लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का लाइव प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मैच लाइव उपलब्ध रहेगा.

सीरीज में बढ़त की जंग

सीरीज के लिहाज से यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है. भारत जहां जीत के साथ 2-0 की अजेय बढ़त लेना चाहेगा, वहीं न्यूजीलैंड की टीम वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11

डेवन कॉन्वे, हेनरी निकल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ाकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमिसन और आदित्य अशोक.