हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन ब्लॉकबस्टर मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख और वेन्यू

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन ब्लॉकबस्टर मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख और वेन्यू

ICC T20 World Cup 2026 Warm Up Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पूर्व 15 वॉर्मअप मैच खेले जाएंगे. भारतीय टीम भी 3 वॉर्मअप मैच खेलेगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 03:43 PM (IST)
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच पिछले दिनों खूब नोंकझोंक हुई. इस कारण टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वॉर्मअप शेड्यूल का एलान होने में देरी हुई. आखिरकार वर्ल्ड कप के वॉर्मअप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें 15 मैच खेले जाएंगे. ये मुकाबले 2 फरवरी-6 फरवरी तक खेले जाएंगे, जबकि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा.

बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस किया जा चुका है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया था. खासतौर पर स्कॉटलैंड के लिए वॉर्मअप मुकाबले काफी अहम होंगे, क्योंकि उसे तैयारी के लिए कोई समय नहीं मिला है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम इंडिया 3 वॉर्मअप मैच खेलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्मअप मैच 2 फरवरी से शुरू होंगे. बेंगलुरु, चेन्नई, नवी मुंबई और कोलंबो में ये मैच खेले जाएंगे. सबसे पहला मैच 2 फरवरी को अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा. उसी दिन टीम इंडिया भी एक्शन में नजर आएगी. 

भारत 3 वॉर्मअप मैच खेलेगा

भारतीय टीम अपना पहला वॉर्मअप मैच 2 फरवरी को यूएसए के साथ खेलेगी. उसके बाद भारतीय टीम 4 फरवरी को एक्शन में दिखेगी, जहां उसे दक्षिण अफ्रीका के साथ वॉर्मअप मैच खेलना है. उसके बाद 6 फरवरी को भारत और नामीबिया का मैच होगा.

  • 2 फरवरी - भारत बनाम यूएसए
  • 4 फरवरी - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
  • 6 फरवरी - भारत बनाम नामीबिया

टी20 वर्ल्ड कप वॉर्मअप शेड्यूल

2 फरवरी - अफगानिस्तान बनाम स्कॉटलैंड

2 फरवरी - भारत बनाम यूएसए

2 फरवरी - कनाडा बनाम इटली

3 फरवरी - श्रीलंका बनाम ओमान

3 फरवरी - नीदरलैंड्स बनाम जिम्बाब्वे

3 फरवरी - नेपाल बनाम यूएई

4 फरवरी - नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड

4 फरवरी - अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज

4 फरवरी - आयरलैंड बनाम पाकिस्तान

4 फरवरी - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

5 फरवरी - ओमान बनाम जिम्बाब्वे

5 फरवरी - कनाडा बनाम नेपाल

5 फरवरी - न्यूजीलैंड बनाम यूएसए

6 फरवरी - इटली बनाम यूएई

6 फरवरी - भारत बनाम नामीबिया

Published at : 28 Jan 2026 03:43 PM (IST)
T20 World Cup Schedule INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
