ICC Rule For 10 Runs Penalty, IND A vs SL A: इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच ट्राई सीरीज का मुकाबला खेला जा रहा है. मुकाबले में टीम इंडिया पर 10 रनों की पेनाल्टी लगी, जिसे जानकर फैंस चौंक गए. अब फैंस जानना चाह रहे हैं कि आखिर ICC के किस नियम के तहत भारतीय टीम पर यह जुर्माना लगाया गया.

नौवें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे विप्रज निमग जल्दी विकेट गिर जाने के बाद टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते दिखे. इसी बीच विप्रज से ऐसी गलती हो गई, जिससे श्रीलंका को मुफ्त में 10 रन मिल गए. गौर करने वाली बात यह रही है कि विप्रज ने एक नहीं, बल्कि दो बार गलती की.

विप्रज निगम की गलती, क्या कहता है ICC का नियम

आईसीसी के नियम मुताबिक, अगर कोई बल्लेबाज रन लेने के दौरान पिच के 'प्रोटेक्टेड एरिया' यानी बिल्कुल बीच में दौड़ता है, तो अंपायर पहली बार में वॉर्निंग देते हैं और दूसरी बार में पेनाल्ट के रूप में दूसरी टीम को 05 रन दिए जाते हैं. इंडिया-ए के बल्लेबाज अनुकूल रॉय को अंपायर के जरिए 'प्रोटेक्टेड एरिया' में दौड़ने के लिए चेतावनी मिल चुकी थी.

35वें ओवर में विप्रज ने भी यह गलती दोहरा दी. विप्रज जैसे ही प्रोटेक्टेड एरिया में दौड़े, अंपायर ने तुरंत पेनाल्टी के रूप में श्रीलंका-ए को 5 रन दे दिए. दो ओवर के बाद विप्रज ने यह गलती दोहरा दी. 37वें ओवर में विप्रज एक बार फिर पिच के प्रोटेक्टेड एरिया में आए और अंपायर ने दोबारा पेनाल्टी के रूप में श्रीलंका-ए को 05 रन दे दिए.

बगैर बैटिंग के श्रीलंका के खाते में जुड़े 10 रन

इस तरह जब श्रीलंका दूसरी पारी में बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी, तो टीम के खाते में पहले से ही 10 रन मौजूद थे. श्रीलंका ने रन चेज करते हुए पहले ओवर में 04 रन बनाए. लेकिन स्कोरबोर्ड पर 14 रन नजर आए. बाकी के 10 रन पेनाल्टी वाले रहे. इस तरह भारतीय बल्लेबाज की गलती ने श्रीलंका को सीधा-सीधा फायदा करवा दिया.

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