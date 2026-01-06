हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'आना या न आना...', बांग्लादेश को लेकर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, विश्वकप को लेकर जानिए क्या कहा

'आना या न आना...', बांग्लादेश को लेकर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, विश्वकप को लेकर जानिए क्या कहा

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश के भारत न आने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. अब इस पूरे मामले को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अनुरोध पर अब सियासी और क्रिकेट दोनों स्तरों पर बयानबाजी तेज हो गई है. बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से भारत के बाहर अपने मुकाबले कराने की मांग की है. इस पूरे मामले पर भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

हरभजन सिंह का बयान

हरभजन सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, उसी वजह से वहां की टीम भारत आने से बचना चाहती है. उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, वह गलत है. हरभजन के मुताबिक, अब इस मामले में फैसला आईसीसी को ही लेना है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमेशा सभी टीमों का स्वागत करता है, लेकिन कोई टीम भारत आना चाहती है या नहीं, यह पूरी तरह उसका खुद का फैसला है.

मुस्तफिजुर रहमान को हटाने से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब आईपीएल 2026 को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से बाहर कर दिया है. यह कदम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस निर्देश के बाद उठाया गया, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कड़ी चिंता जताई गई थी. यही नहीं बांग्लादेश सरकार ने IPL के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है.

मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था. वह टीम के लिए एक अहम विदेशी खिलाड़ी माने जा रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात और बीसीसीआई के निर्देश के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें स्क्वाड से हटाने का फैसला किया.

टी20 वर्ल्ड कप पर मंडराया असमंजस

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करने वाले हैं. बांग्लादेश के मुकाबले भारत के कोलकाता और मुंबई में होने थे, लेकिन अब बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए इन मैचों को भारत से बाहर कराने की मांग की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीलंका को वैकल्पिक वेन्यू के तौर पर देखा जा रहा है. 

Published at : 06 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team HARBHAJAN SINGH T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
विश्व
'हम जगुआर छोड़ देंगे', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का जवाब, तिलमिला उठेगा अमेरिका!
'हम जगुआर छोड़ देंगे', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का जवाब, तिलमिला उठेगा US!
Advertisement

वीडियोज

Tata Punch Facelift 2026 ! What to Expect? | Auto Live #tatapunch #tatapunch2026
घर से बाहर घसीटा, सड़क पर पीटा !
Renault Triber Drive Review | Auto Live
Updated Royal Enfield 350 Hunter Ride Review | Auto Live #royalenfield #royalenfieldhunter350
Jhansi में सर्राफा दुकानदारों का नया नियम, बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे जेवर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
विश्व
'हम जगुआर छोड़ देंगे', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का जवाब, तिलमिला उठेगा अमेरिका!
'हम जगुआर छोड़ देंगे', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का जवाब, तिलमिला उठेगा US!
बॉलीवुड
गोवा में मिस्ट्री गर्ल संग वेकेशन मना रहे कार्तिक आर्यन? तस्वीरों ने खोली पोल
गोवा में मिस्ट्री गर्ल संग वेकेशन मना रहे कार्तिक आर्यन? तस्वीरों ने खोली पोल
विश्व
जिस वकील ने अमेरिका में लड़ा था जूलियन असांजे का केस, मादुरो का मुकदमा भी उसी के पास, जानें उसके बारे में
जिस वकील ने US में लड़ा था जूलियन असांजे का केस, मादुरो का मुकदमा भी उसी के पास, जानें उसके बारे में
ट्रेंडिंग
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
हेल्थ
Self Medication Risks: बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget