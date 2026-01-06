'आना या न आना...', बांग्लादेश को लेकर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, विश्वकप को लेकर जानिए क्या कहा

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अनुरोध पर अब सियासी और क्रिकेट दोनों स्तरों पर बयानबाजी तेज हो गई है. बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से भारत के बाहर अपने मुकाबले कराने की मांग की है. इस पूरे मामले पर भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

हरभजन सिंह का बयान

हरभजन सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, उसी वजह से वहां की टीम भारत आने से बचना चाहती है. उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, वह गलत है. हरभजन के मुताबिक, अब इस मामले में फैसला आईसीसी को ही लेना है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमेशा सभी टीमों का स्वागत करता है, लेकिन कोई टीम भारत आना चाहती है या नहीं, यह पूरी तरह उसका खुद का फैसला है.

मुस्तफिजुर रहमान को हटाने से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब आईपीएल 2026 को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से बाहर कर दिया है. यह कदम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस निर्देश के बाद उठाया गया, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कड़ी चिंता जताई गई थी. यही नहीं बांग्लादेश सरकार ने IPL के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है.

मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था. वह टीम के लिए एक अहम विदेशी खिलाड़ी माने जा रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात और बीसीसीआई के निर्देश के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें स्क्वाड से हटाने का फैसला किया.

टी20 वर्ल्ड कप पर मंडराया असमंजस

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करने वाले हैं. बांग्लादेश के मुकाबले भारत के कोलकाता और मुंबई में होने थे, लेकिन अब बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए इन मैचों को भारत से बाहर कराने की मांग की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीलंका को वैकल्पिक वेन्यू के तौर पर देखा जा रहा है.