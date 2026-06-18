ग्लेन फिलिप्स ने 'काला चश्मा' पहनकर जड़ा पहला शतक, इंग्लैंड-न्यूजीलैंड टेस्ट में दिखा गजब नजारा

न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने इंग्लैंड के खिलाफ लंदन के केनिंगटन ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में 'काला चश्मा' पहनकर शतक जड़ दिया. यह फिलिप्स के टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी रही. कीवी खिलाड़ी ने 18 चौकों की मदद से 100 रन स्कोर किए. उनकी इस पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया.

शतक से ज्यादा फिलिप्स के काले चश्मे ने फैंस का ध्यान खींचा. उन्होंने बैटिंग के दौरान कुछ देर के लिए चश्मा पहना. इस दौरान कीवी ऑलराउंडर ने इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का सामना किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Glenn Phillips wearing goggles while batting against England in 2nd Test.😎



- Phillips facing Jofra Archer's bouncers using GOGGLES.😊 pic.twitter.com/ysrOWTPSIX — Maina Singh (@Maina_Singhx77) June 17, 2026

पहली पारी में न्यूजीलैंड ने बनाए 391 रन

17 जून (बुधवार) से शुरू हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी न्यूजीलैंड 391 रन पर ऑलआउट हुई. टीम के लिए फिलिप्स ने सबसे बड़ी शतकीय पारी खेली. इसके अलावा टॉम ब्लंडेल ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 6 चौकों की मदद से 51 रन स्कोर किए.

फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए मुख्यत: व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं. लेकिन इस बार फिलिप्स पर टेस्ट के लिए भरोसा किया गया है. उन्होंने भरोसे को कायम रखते हुए शतक जड़ा. इस शतक के साथ फिलिप्स ने बता दिया कि वह तेज-तर्रार बैटिंग करने के साथ रेड बॉल फॉर्मेट में नियंत्रण के साथ बैटिंग करने की भी काबीलियत रखत हैं.

न्यूजीलैंड को जीत की सख्त जरूरत

सीरीज तीन टेस्ट की है. पहला मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने 115 रन से जीत हासिल की थी. मुकाबले में न्यूजीलैंड का बैटिंग डिपार्टमेंट काफी खस्ता हाल में दिखा था. पहली पारी में न्यूजीलैंड 113 रन पर और दूसरा पारी में 138 रन पर सिमट गई थी. इस मैच की दोनों पारियों में न्यूजीलैंड ने उतने रन नहीं बनाए थे, जितने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बोर्ड पर लगा दिए.

सीरीज में खुद को बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड को हर हाल में मुकाबला या जीतना होगा या फिर ड्रॉ पर खत्म करवाना होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या आता है.

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