ENG vs AUS: मार्नस लाबुशेन ने रचा इतिहास, पिंक बॉल टेस्ट में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

ENG vs AUS Ashes: मार्नस लाबुशेन ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 65 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह डे-नाईट टेस्ट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

By : शिवम | Updated at : 05 Dec 2025 05:02 PM (IST)
इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जा रहा है. ये पिंक बॉल टेस्ट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने इतिहास रच दिया. वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने डे-नाईट टेस्ट में 1000 रन पूरे किए.

एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 325 रन था. दिन की 14वीं गेंद पर ब्रेंडन डॉगेट ने इंग्लिश पारी का आखिरी विकेट लिया. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे ही दिन इंग्लैंड पर बढ़त भी हासिल कर ली. टीम को ट्रेविस हेड और जैक वेदराल्ड ने अच्छी शुरुआत दिलाई, जिसके बाद मार्नस लाबुशेन ने पारी को अच्छे से आगे बढ़ाया और अपना अर्धशतक पूरा किया.

मार्नस लाबुशेन ने रचा इतिहास

ट्रेविस हेड और जैक वेदराल्ड ने पहले विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी की, हेड 43 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद जैक और मार्नस लाबुशेन के बीच दूसरे विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी हुई, जैक 72 रन बनाकर आर्चर की गेंद पर आउट हुए. 

इसके बाद मार्नस लाबुशेन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी की. लाबुशेन ने 78 गेंदों में 1 छक्का, 9 चौकों की मदद से 65 रन बनाए. इस पारी में वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, जिन्होंने डे नाईट टेस्ट (पिंक बॉल टेस्ट) में 1000 रन पूरे किए, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं.

डे नाईट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

  • मार्नस लाबुशेन- 1023 
  • स्टीव स्मिथ- 850 
  • डेविड वार्नर- 753 
  • ट्रेविस हेड- 752
  • जो रुट- 639

मिचेल स्टार्क ने लिए 6 विकेट

इंग्लैंड को पहले ही दिन बैकफुट पर लाने वाले मिचेल स्टार्क थे, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लिए. उन्होंने 20 ओवरों में 75 रन देकर 6 बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने ओपनर बेन डकेट और ओली पोप को खाता भी नहीं खोलने दिया. वो तो इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रुट ने शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा भी दिया, रुट ने 138 रन बनाए और वह नाबाद रहे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 05 Dec 2025 05:02 PM (IST)
Steve Smith Pink Ball Test England Vs Australia Ashes Series Marnus Labuschagne ENG Vs AUS
