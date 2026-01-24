Hardik Pandya and Murali Kartik Fight: हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते शुक्रवार (23 जनवरी) को रायपुर में खेला गया. इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें हार्दिक पांड्या और मुरली कार्तिक के बीच भयंकर लड़ाई होती दिखाई दी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि हार्दिक अभ्यास के लिए मैदान पर जा रहे होते हैं. मैदान पर एंट्री करते ही हार्दिक की मुरली कार्तिक से कुछ बातचीत होती है, जो धीरे-धीरे भयंकर रूप लेती नजर आती है. इस बातचीत को देखकर ऐसा लगता है कि मानिए दोनों के बीच लड़ाई हो गई हो.

बड़ा लफड़ा

वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया गया कि हार्दिक और मुरली कार्तिक के बीच बड़ा लफड़ा हुआ. वहीं वीडियो को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 से पहले का बताया गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "हार्दिक पांड्या रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले मुरली कार्तिक पर गुस्सा हो गए. हार्दिक और मुरली कार्तिक के बीच बड़ा लफड़ा. हालांकि हम लड़ाई को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करते हैं.

SHOCKING 😲 Hardik Pandya angry on Murali Kartik before 2nd t20i start against New Zealand in Raipur 🤔



Big Lafda between Hardik & Kartik 💀pic.twitter.com/1tnJ4Zb9ka — Cricket Central (@CricketCentrl) January 23, 2026

काफी देर तक हुई बात

गौर करने वाली बात यह है कि हार्दिक और मुरली कार्तिक में काफी देर तक बात होती दिखाई दी. पहले हार्दिक बात करते-करते दूर चले जाते हैं. इसके बाद दोनों फिर एक दूसरे के करीब आकर बात करते हैं.

न्यूजीलैंड सीरीज में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन

नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 में हार्दिक ने गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दिया था. हार्दिक ने बल्लेबाजी करते हुए 25 रन स्कोर किए थे. वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 1 विकेट चटकाया था. फिर दूसरे टी20 में हार्दिक को बैटिंग का मौका नहीं मिल सका, लेकिन गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 1 विकेट अपने खाते में डाला.