हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत आ रही बिग बैश लीग! लालची ऑस्ट्रेलिया करोड़ों भारतीयों का फायदा उठाने की तैयारी में, जानें क्या है माजरा

भारत आ रही बिग बैश लीग! लालची ऑस्ट्रेलिया करोड़ों भारतीयों का फायदा उठाने की तैयारी में, जानें क्या है माजरा

Big Bash League India Venue: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भारत में मौजूद बहुत बड़े क्रिकेट फैनबेस का फायदा उठाने की तैयारी में है. इसका पहला मैच भारत में करवाया जा सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Feb 2026 08:20 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भारत में मौजूद बहुत बड़े क्रिकेट फैनबेस का फायदा उठाने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार बिग बैश लीग के अगले सीजन (BBL 2026-27) का पहला मैच भारत में करवाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े अधिकारी हाल ही में भारत दौरे पर आए थे. चेन्नई में पहला मैच करवाए जाने को लेकर चर्चा है.

ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स चैनल SEN Cricket की एक रिपोर्ट अनुसार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, फिल रिगबी और हेड ऑफ कम्पटीशन डेवलपमेंट मार्गोट हार्ले हाल ही में चेन्नई पहुंचे थे. रिपोर्ट अनुसार ऑस्ट्रेलिया अब भारतीय और दक्षिण एशियाई मार्केट को टारगेट करना चाहता है. फिलहाल चेन्नई को संभावित वेन्यू के रूप में देखा जा रहा है.

अगर BBL 2026-27 का पहला मैच भारत में हुआ, तो ये पहली बार नहीं होगा जब किसी ऑस्ट्रेलियाई लीग के मैचों का आयोजन किसी बाहरी देश में होगा. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की नेशनल रग्बी लीग (NRL) 2028 तक चलने वाली 5 साल की डील के तहत अपने कुछ मैच लास वेगास (अमेरिका) में आयोजित करवाता है. माना जाता है कि NRL की यह रणनीति अब तक खूब कारगर रही है.

बीबीएल के मैचों का आयोजन भारत में होगा या नहीं. इस पर अंतिम फैसला आने से पहले कई मंजूरी की जरूरत पड़ने वाली है. इसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और ब्रॉडकास्टर्स से भी मंजूरी चाहिए होगी. पर्थ स्कॉर्चर्स उन टीमों में से एक हो सकती है, जिसका मैच चेन्नई में करवाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय बिजनेसमैन इस टीम में खास दिलचस्पी दिखाते रहे हैं. 

SA20 और मेजर लीग क्रिकेट, पहले ही भारतीय फैनबेस को टारगेट कर चुकी हैं. इन लीगों में खेलने वाली अधिकांश टीमों का मालिकाना हक IPL फ्रेंचाइजी के पास है. जिससे सीधे तौर पर इन लीगों ने भारतीय मार्केट को टारगेट किया है.

यह भी पढ़ें:

ZIM ने रचा इतिहास, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया बाहर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
Cricket Australia BBL Big Bash League BBL 2026-27
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत आ रही बिग बैश लीग! लालची ऑस्ट्रेलिया करोड़ों भारतीयों का फायदा उठाने की तैयारी में, जानें क्या है माजरा
भारत आ रही बिग बैश लीग! लालची ऑस्ट्रेलिया करोड़ों भारतीयों का फायदा उठाने की तैयारी में
क्रिकेट
T20 World Cup Super 8: भारत-जिम्बाब्वे समेत सुपर-8 की सात टीमें कंफर्म, ऑस्ट्रेलिया बाहर; पाकिस्तान पर लटकी तलवार!
भारत-जिम्बाब्वे समेत सुपर-8 की सात टीमें कंफर्म, ऑस्ट्रेलिया बाहर; पाकिस्तान पर लटकी तलवार!
क्रिकेट
'बाहर निकाल देना चाहिए...', मोहसिन नकवी पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी! कह डाली बड़ी बात
'बाहर निकाल देना चाहिए...', मोहसिन नकवी पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी! कह डाली बड़ी बात
क्रिकेट
ZIM ने रचा इतिहास, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया बाहर
ZIM ने रचा इतिहास, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया बाहर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके परिवार नहीं होते वो...', सीएम योगी के माता प्रसाद की पत्नी वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव
'जिनके परिवार नहीं होते वो...', सीएम योगी के माता प्रसाद की पत्नी वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
क्रिकेट
Shoaib Akhtar vs Mohsin Naqvi: पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
Home Tips
Dirtiest Places In Home: घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर
घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर
यूटिलिटी
बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे कराएं अनफ्रीज, जान लें तरीका
बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे कराएं अनफ्रीज, जान लें तरीका
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget