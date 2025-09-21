हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ तो क्या होगा? जानिए नियम

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ तो क्या होगा? जानिए नियम

एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत से पहले जानिए इस मैच में अगर बारिश होती है तो क्या होगा...

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Sep 2025 12:19 PM (IST)

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज में आज रात आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे खेला जाएगा, जबकि टॉस का समय शाम साढ़े सात बजे है. एशिया कप के इतिहास में इन दोनों टीमों का हर मैच किसी फाइनल से कम नहीं होता और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा.

कैसा रहेगा मौसम

21 सितंबर का मौसम यूएई में साफ रहने का अनुमान है. औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हल्की हवा लगभग 13 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी. खाड़ी देश होने के कारण दुबई और अबु धाबी में बारिश की संभावना बहुत कम है. इस हिसाब से मौसम से किसी तरह की परेशानी की संभावना नहीं है और मैच समय पर शुरू होने की उम्मीद है.

अगर मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

साफ मौसम की वजह से दर्शकों को पूरे 40 ओवर का रोमांच देखने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मान लीजिए किसी कारण मैच पूरा नहीं हो पाता तो नियम के मुताबिक दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. सुपर-4 स्टेज राउंड-रॉबिन फार्मेट में खेला जा रहा है, जिसमें हर टीम एक बार एक-दूसरे के आमने-सामने होगी. टीमों को जीतने पर दो अंक और रद्द होने पर एक अंक मिलेगा. यानी यहां हर मैच सुपर-4 की रेस को और रोमांचक बना देगा.

भारत का स्क्वॉड - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा.

पाकिस्तान का स्क्वॉड - सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.

तनाव और रोमांच दोनों साथ

सुपर-4 की रेस में यह मैच टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है. भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हमेशा हाई वोल्टेज होती है. पिछले मैच में खिलाड़ियों के बीच हाथ न मिलाने की घटना ने तनाव और बढ़ा दिया था. ऐसे में आज का मुकाबला भी ड्रामे से भरपूर होने वाला है.

Published at : 21 Sep 2025 12:19 PM (IST)
Tags :
Weather Report IND VS PAK Asia Cup 2025 Super 4
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget