IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज में आज रात आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे खेला जाएगा, जबकि टॉस का समय शाम साढ़े सात बजे है. एशिया कप के इतिहास में इन दोनों टीमों का हर मैच किसी फाइनल से कम नहीं होता और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा.

कैसा रहेगा मौसम

21 सितंबर का मौसम यूएई में साफ रहने का अनुमान है. औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हल्की हवा लगभग 13 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी. खाड़ी देश होने के कारण दुबई और अबु धाबी में बारिश की संभावना बहुत कम है. इस हिसाब से मौसम से किसी तरह की परेशानी की संभावना नहीं है और मैच समय पर शुरू होने की उम्मीद है.

अगर मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

साफ मौसम की वजह से दर्शकों को पूरे 40 ओवर का रोमांच देखने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मान लीजिए किसी कारण मैच पूरा नहीं हो पाता तो नियम के मुताबिक दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. सुपर-4 स्टेज राउंड-रॉबिन फार्मेट में खेला जा रहा है, जिसमें हर टीम एक बार एक-दूसरे के आमने-सामने होगी. टीमों को जीतने पर दो अंक और रद्द होने पर एक अंक मिलेगा. यानी यहां हर मैच सुपर-4 की रेस को और रोमांचक बना देगा.

भारत का स्क्वॉड - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा.

पाकिस्तान का स्क्वॉड - सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.

तनाव और रोमांच दोनों साथ

सुपर-4 की रेस में यह मैच टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है. भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हमेशा हाई वोल्टेज होती है. पिछले मैच में खिलाड़ियों के बीच हाथ न मिलाने की घटना ने तनाव और बढ़ा दिया था. ऐसे में आज का मुकाबला भी ड्रामे से भरपूर होने वाला है.