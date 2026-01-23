हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs NZ 2nd T20I: अर्शदीप सिंह की ऐसी हुई कुटाई, पहले ओवर में 18 रन खर्च कर बना दिया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

Arshdeep Singh: अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के पहले ओवर में 18 रन खर्च किए, जिसके साथ उन्होंने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 23 Jan 2026 08:20 PM (IST)
Arshdeep Singh Unwanted Record: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टी20 में एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया. मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पारी के पहले ओवर की जिम्मेदारी अर्शदीप को सौंपी गई, जिन्होंने पहली गेंद डॉट करवाने के बाद बाकी पांच गेंदों पर 18 रन लुटा दिए. 

न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग पर उतरे डेवोन कॉन्वे ने अर्शदीप को आड़े हाथों लिया. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस ओवर से पहले अर्शदीप ने कॉन्वे को अपनी गेंदबाजी से काफी परेशान किया है. लेकिन इस बार, कॉन्वे मानिए अर्शदीप पर बरस पड़े. कॉन्वे ने पहली गेंद डॉट करने के बाद अगली दो गेंदों पर 2 चौके लगाए. इसके बाद ओवर की चौथी गेंद डॉट हुई. फिर पांचवीं और छठी गेंद पर कॉन्वे ने क्रमश: छक्का और चौका लगाया. 

अर्शदीप के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड 

इस ओवर के साथ अर्शदीप भारत के लिए टी20 में संयुक्त रूप से सबसे महंगा पहला ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए. अर्शदीप से पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार ने अपने नाम किया था. 2022 में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने भुवी के खिलाफ टी20 के पहले ओवर में 18 रन जड़े थे. 

पहले टी20 में अर्शदीप का प्रदर्शन 

अगर सीरीज के पहले टी20 में अर्शदीप के प्रदर्शन की बात करें, तो उन्होंने 4 ओवर में 31 रन खर्च कर 1 विकेट अपने खाते में डाला था. 

टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज 

बता दें कि अर्शदीप भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने अब तक 110 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर लिए हैं. अर्शदीप ने ही भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे पहले 100 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. मौजूदा वक्त में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या भी 100-100 विकेट का आंकड़ा पार कर चुके हैं. 

Published at : 23 Jan 2026 08:20 PM (IST)
Arshdeep Singh IND Vs NZ 2nd T20I INDIAN CRICKET TEAM
