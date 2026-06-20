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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG: तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में हुए 7 बड़े बदलाव, राहुल और अर्शदीप भी बाहर

IND vs AFG: तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में हुए 7 बड़े बदलाव, राहुल और अर्शदीप भी बाहर

IND vs AFG 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच चेन्नई में खेला जा रहा है. भारतीय मैनेजमेंट ने अचानक तीसरे वनडे से 3 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच चेन्नई में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने आएगी. एक तरफ अफगान टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में चार बड़े बदलाव किए हैं, वहीं टीम इंडिया ने भी 3 बहुत बड़े बदलाव किए हैं.

प्लेइंग इलेवन में 7 बदलाव

भारत और अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में मिलकर 7 बदलाव किए हैं. पहले भारतीय टीम की बात करें तो अर्शदीप सिंह, केएल राहुल और कुलदीप यादव के रूप में 3 मे खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई है.

दूसरी ओर अफगानिस्तान टीम में मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, जिया उर रहमान शरीफी और फरीद अहमद मलिक को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. 

बता दें कि तीसरे वनडे मैच से पूर्व हर्षित राणा भारतीय स्क्वाड से जुड़े थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया है. हर्षित का ध्यान फिलहाल आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पर है. हर्षित टी20 वर्ल्ड कप 2026 और IPL 2026 मिस करने के बाद टीम इंडिया में वापस आए हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan IND VS AFG IND Vs AFG 3rd ODI
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