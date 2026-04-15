बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर

हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे बोल्डर्स क्लासिक के पहले राउंड में 19 वर्षीय विशेष शर्मा ने सात अंडर 65 का शानदार स्कोर बनाकर एक शॉट की बढ़त हासिल की. विशेष का 65 का स्कोर नया कोर्स रिकॉर्ड रहा, जिसमें पार-5 14वें होल पर एक ईगल, छह बर्डी और एकमात्र बोगी शामिल रही.

दो बार के डीपी वर्ल्ड टूर विजेता शुभांकर शर्मा ने छह अंडर 66 का स्कोर बनाकर दिल्ली के विनय कुमार यादव के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर जगह बनाई. यह राउंड दिसंबर 2021 में जमशेदपुर में टूर चैम्पियनशिप के बाद शुभांकर की इस टूर पर वापसी थी. पिछले साल पेशेवर बने विशेष शर्मा, जिन्होंने 2025 में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में 44वां स्थान हासिल किया था, ने अपने घरेलू कोर्स की समझ का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार प्रदर्शन किया.

विशेष शर्मा ने कहा, “शुरुआत में मैंने खुद को खेल में बनाए रखा और सही पोजिशन में पहुंचने पर ध्यान दिया. 14वें होल पर ईगल ने मुझे लय दी. वहां मैंने हाइब्रिड शॉट करीब 10 फीट पर रोका और पट डालकर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिला. मैंने अपने बनाए अवसरों का फायदा उठाया और कुछ अच्छे पट डाले.”

उन्होंने अपने शहर में खेलने को लेकर कहा, “हैदराबाद में खेलना और इस टूर्नामेंट के दौरान घर पर रहना शानदार है. परिस्थितियों से परिचित होना निश्चित रूप से मदद करता है."

शुभांकर के राउंड में पार-5 सातवें होल पर एक ईगल, छह बर्डी और दो बोगी शामिल रहे. शुभांकर ने कहा, “कोर्स बेहतरीन स्थिति में है और सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ, खासकर हवा और पिन पोजिशन के कारण, यह और चुनौतीपूर्ण होगा। राउंड के बीच में मेरा अच्छा चरण रहा, जहां मैंने ईगल सहित कुछ शॉट हासिल किए और वही अंतर बना. मैंने राउंड का समापन अच्छे तरीके से किया, जो अगले राउंड के लिए आत्मविश्वास देता है.”

30 साल के विनय कुमार यादव ने बिना किसी गलती के छह अंडर 66 का स्कोर बनाकर शुभांकर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर जगह बनाई. विनय पिछले महीने गुरुग्राम के गोल्डन ग्रीन्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन इवेंट में प्लेऑफ जीत के बाद यहां उतरे हैं. टूर्नामेंट से पहले के प्रबल दावेदारों में शामिल युवराज संधू ने पहले दिन 73 का स्कोर बनाया और संयुक्त 55वें स्थान पर रहे.