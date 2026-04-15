हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBoulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर

Boulders Classic Golf: हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले बोल्डर्स क्लासिक के पहले राउंड में 19 वर्षीय विशेष शर्मा ने एक शॉट की बढ़त हासिल की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 15 Apr 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे बोल्डर्स क्लासिक के पहले राउंड में 19 वर्षीय विशेष शर्मा ने सात अंडर 65 का शानदार स्कोर बनाकर एक शॉट की बढ़त हासिल की. विशेष का 65 का स्कोर नया कोर्स रिकॉर्ड रहा, जिसमें पार-5 14वें होल पर एक ईगल, छह बर्डी और एकमात्र बोगी शामिल रही.

दो बार के डीपी वर्ल्ड टूर विजेता शुभांकर शर्मा ने छह अंडर 66 का स्कोर बनाकर दिल्ली के विनय कुमार यादव के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर जगह बनाई. यह राउंड दिसंबर 2021 में जमशेदपुर में टूर चैम्पियनशिप के बाद शुभांकर की इस टूर पर वापसी थी. पिछले साल पेशेवर बने विशेष शर्मा, जिन्होंने 2025 में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में 44वां स्थान हासिल किया था, ने अपने घरेलू कोर्स की समझ का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार प्रदर्शन किया.

विशेष शर्मा ने कहा, “शुरुआत में मैंने खुद को खेल में बनाए रखा और सही पोजिशन में पहुंचने पर ध्यान दिया. 14वें होल पर ईगल ने मुझे लय दी. वहां मैंने हाइब्रिड शॉट करीब 10 फीट पर रोका और पट डालकर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिला. मैंने अपने बनाए अवसरों का फायदा उठाया और कुछ अच्छे पट डाले.”

उन्होंने अपने शहर में खेलने को लेकर कहा, “हैदराबाद में खेलना और इस टूर्नामेंट के दौरान घर पर रहना शानदार है. परिस्थितियों से परिचित होना निश्चित रूप से मदद करता है."

शुभांकर के राउंड में पार-5 सातवें होल पर एक ईगल, छह बर्डी और दो बोगी शामिल रहे. शुभांकर ने कहा, “कोर्स बेहतरीन स्थिति में है और सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ, खासकर हवा और पिन पोजिशन के कारण, यह और चुनौतीपूर्ण होगा। राउंड के बीच में मेरा अच्छा चरण रहा, जहां मैंने ईगल सहित कुछ शॉट हासिल किए और वही अंतर बना. मैंने राउंड का समापन अच्छे तरीके से किया, जो अगले राउंड के लिए आत्मविश्वास देता है.”

30 साल के विनय कुमार यादव ने बिना किसी गलती के छह अंडर 66 का स्कोर बनाकर शुभांकर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर जगह बनाई. विनय पिछले महीने गुरुग्राम के गोल्डन ग्रीन्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन इवेंट में प्लेऑफ जीत के बाद यहां उतरे हैं. टूर्नामेंट से पहले के प्रबल दावेदारों में शामिल युवराज संधू ने पहले दिन 73 का स्कोर बनाया और संयुक्त 55वें स्थान पर रहे.

Published at : 15 Apr 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Sports Hyderabad Golf Golf Player Professional Golf Tour Of India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर
बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर
स्पोर्ट्स
चेपॉक में फिर चला चेन्नई का जादू, लगातार दूसरी जीत; KKR का हार का 'चौका'
चेपॉक में फिर चला चेन्नई का जादू, लगातार दूसरी जीत; KKR का हार का 'चौका'
स्पोर्ट्स
IPL 2026 CSK vs KKR Highlights: चेन्नई ने लगातार दूसरा मैच जीता, कोलकाता को अब भी पहली जीत की तलाश; 32 रन से गंवाया मैच
चेन्नई ने लगातार दूसरा मैच जीता, कोलकाता को अब भी पहली जीत की तलाश; 32 रन से गंवाया मैच
स्पोर्ट्स
क्या विराट कोहली हुए चोटिल? नए वीडियो ने बढ़ाई RCB की टेंशन, जानें पूरा मामला
क्या विराट कोहली हुए चोटिल? नए वीडियो ने बढ़ाई RCB की टेंशन, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War: 'रातों-रात खत्म...', ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान
'रातों-रात खत्म...', ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सम्राट चौधरी की शपथ से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'वो साथी नहीं शातिर है जो...'
सम्राट चौधरी की शपथ से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'वो साथी नहीं शातिर है जो...'
विश्व
ईरान वॉर के बीच अचानक भारत की तारीफों के पुल बांधने लगा पाकिस्तान, क्यों अब याद आया ऑपरेशन सिंदूर
ईरान वॉर के बीच अचानक भारत की तारीफों के पुल बांधने लगा पाकिस्तान, क्यों अब याद आया ऑपरेशन सिंदूर
टेलीविजन
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
आईपीएल 2026
क्या विराट कोहली हुए चोटिल? नए वीडियो ने बढ़ाई RCB की टेंशन, जानें पूरा मामला
क्या विराट कोहली हुए चोटिल? नए वीडियो ने बढ़ाई RCB की टेंशन, जानें पूरा मामला
इंडिया
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
Home Tips
Kitchen Safety Tips: चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?
चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?
ट्रेंडिंग
Video: हापुड़ हाईवे पर ‘मौत का खेल’! तेज रफ्तार कार से रईसजादों ने किए जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल
हापुड़ हाईवे पर ‘मौत का खेल’! तेज रफ्तार कार से रईसजादों ने किए जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget