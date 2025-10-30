ऑस्ट्रेलिया में इस खिलाड़ी की गेंद लगने से मौत, खेल जगत में शोक की लहर

ऑस्ट्रेलिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. मेलबर्न में अभ्यास के दौरान एक 17 वर्षीय क्रिकेटर बेन ऑस्टिन (Ben Austin) की सिर पर गेंद लगने से मौत हो गई. इस हादसे ने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है.

कैसे हुई मौत?

मंगलवार दोपहर बेन मेलबर्न के फर्नट्री गली स्थित वैली ट्यू रिजर्व ग्राउंड में नेट्स पर अभ्यास कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पूरी सुरक्षा के साथ हेलमेट पहनकर बॉलिंग मशीन के सामने बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार गेंद उनके सिर और गर्दन के बीच के हिस्से में जा लगी. हादसे के तुरंत बाद उन्हें गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया.

क्लब और साथियों में मातम का माहौल

बेन के क्लब फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब (Ferntree Gully Cricket Club) ने सोशल मीडिया पर एक भावुक बयान जारी करते हुए लिखा, “हमारे उभरते सितारे बेन ऑस्टिन के निधन से हम गहरे सदमे में हैं. उनके जाने का असर हमारे पूरे क्रिकेट परिवार पर पड़ेगा. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं.”

बेन न केवल एक बेहतरीन क्रिकेटर थे, बल्कि एक लीडर और टीम प्लेयर के रूप में भी सभी के चहेते थे. वे मुलग्रेव और एल्डन पार्क क्रिकेट क्लबों का भी हिस्सा रह चुके हैं. बेन ने वेवर्ली पार्क हॉक्स के लिए जूनियर फुटबॉल भी खेला था. फर्नट्री गली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नी वाल्टर्स ने भी अपनी भावनाए साझा करते हए कहा, “बेन एक प्रतिभाशाली और बेहद लोकप्रिय खिलाड़ी थे. उनके जैसे क्रिकेटर बहुत कम मिलते हैं.”

फिलिप ह्यूज की याद ताजा

यह हादसा क्रिकेट फैंस को 2014 की दर्दनाक घटना की याद दिला गया, जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिलिप ह्यूज को भी मैच के दौरान गर्दन पर गेंद लगी थी. कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो गई थी. ह्यूज की घटना के बाद ही क्रिकेट में कन्कशन (concussion) और सुरक्षा गियर को लेकर कई नए नियम लागू किए गए थे.

सरकार ने जताया दुख

विक्टोरिया के शिक्षा मंत्री बेन कैरोल ने कहा कि सरकार इस मुश्किल वक्त में बेन के परिवार की हर संभव मदद करेगी. उन्होंने कहा, “यह सिर्फ एक परिवार की नही, पूरे समुदाय की त्रासदी है.”