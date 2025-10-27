कहते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देना केवल धार्मिक कमांड नहीं, बल्कि जीवन दर्शन से जुड़ा प्रतीक है. आमतौर पर डूबता हुआ सूर्य ये दर्शाता है कि हर अंधकार और कठिनाई का अंत होता है, साथ ही एक नया सवेरा जरूर आता है.