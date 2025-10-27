हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीReligion3034332Chhath Puja 2025: क्यों छठ पूजा में दिया जाता है सूर्य को अर्घ्य, जानें इसके पीछे का रहस्य

Chhath Puja 2025: क्यों छठ पूजा में दिया जाता है सूर्य को अर्घ्य, जानें इसके पीछे का रहस्य

Chhath Puja 2025: छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देना जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है. सूर्य देव को संतान, समृद्धि और आरोग्य के वरदाता मानकर श्रद्धा से अर्घ्य अर्पित किया जाता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 27 Oct 2025 12:51 PM (IST)
Chhath Puja 2025: छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देना जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है. सूर्य देव को संतान, समृद्धि और आरोग्य के वरदाता मानकर श्रद्धा से अर्घ्य अर्पित किया जाता है.

छठ पूजा

1/6
हिंदू धर्म में छठ पूजा का महापर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. चार दिवसीय इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जो चौथे दिन यानी मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पूरा होगा.
हिंदू धर्म में छठ पूजा का महापर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. चार दिवसीय इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जो चौथे दिन यानी मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पूरा होगा.
2/6
आमतौर पर यह पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है. छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे अहम माना जाता है. आज के दिन व्रती शाम को डूबते सूर्य को घाट पर अर्घ्य देंगी.
आमतौर पर यह पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है. छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे अहम माना जाता है. आज के दिन व्रती शाम को डूबते सूर्य को घाट पर अर्घ्य देंगी.
3/6
धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देवता जीवन का आधार और शक्ति का स्त्रोत है. कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य की आराधना करता है, उसे जीवन भर अच्छी सेहत, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है.
धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देवता जीवन का आधार और शक्ति का स्त्रोत है. कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य की आराधना करता है, उसे जीवन भर अच्छी सेहत, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है.
4/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ढलते सूर्य को अर्घ्य देने से कई तरह की विपत्तियां दूर होती हैं. कहा जाता है कि सूर्य नवग्रहों में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है, जिन्हें देखा जा सकता हैं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ढलते सूर्य को अर्घ्य देने से कई तरह की विपत्तियां दूर होती हैं. कहा जाता है कि सूर्य नवग्रहों में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है, जिन्हें देखा जा सकता हैं.
5/6
पौराणिक काल से ही सूर्य को आरोग्य और स्वास्थ्य का देवता माना गया है. सूर्य की उपासना से मन में स्थिरता, शरीर में ऊर्जा और जीवन में समृद्धि आती है.
पौराणिक काल से ही सूर्य को आरोग्य और स्वास्थ्य का देवता माना गया है. सूर्य की उपासना से मन में स्थिरता, शरीर में ऊर्जा और जीवन में समृद्धि आती है.
6/6
कहते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देना केवल धार्मिक कमांड नहीं, बल्कि जीवन दर्शन से जुड़ा प्रतीक है. आमतौर पर डूबता हुआ सूर्य ये दर्शाता है कि हर अंधकार और कठिनाई का अंत होता है, साथ ही एक नया सवेरा जरूर आता है.
कहते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देना केवल धार्मिक कमांड नहीं, बल्कि जीवन दर्शन से जुड़ा प्रतीक है. आमतौर पर डूबता हुआ सूर्य ये दर्शाता है कि हर अंधकार और कठिनाई का अंत होता है, साथ ही एक नया सवेरा जरूर आता है.
Published at : 27 Oct 2025 12:51 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Chhath Puja 2025 Chhath2025
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

DU की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी की पत्नी भी थी वारदात में शामिल?
LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget