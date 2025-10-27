एक्सप्लोरर
Chhath Puja 2025: क्यों छठ पूजा में दिया जाता है सूर्य को अर्घ्य, जानें इसके पीछे का रहस्य
Chhath Puja 2025: छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देना जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है. सूर्य देव को संतान, समृद्धि और आरोग्य के वरदाता मानकर श्रद्धा से अर्घ्य अर्पित किया जाता है.
Published at : 27 Oct 2025 12:51 PM (IST)
