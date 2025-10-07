वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के मित्र के साथ मिलकर काम की शुरुआत हो सकती है, डिसिप्लिन के साथ काम करने की कोशिश करें. रिलेशनशिप की वजह से चिंताएं आप पर हावी हो सकती हैं, इस कारण विवाद हो सकते हैं. गले की खराश और खांसी की तकलीफ बढ़ने की संभावना है.