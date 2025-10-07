हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 7 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 7 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 7 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्य राशियों का जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 07 Oct 2025 01:38 AM (IST)
Tarot Card Predictions 7 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्य राशियों का जानें राशिफल.

टैरो कार्ड भविष्यवाणियां 7 अक्टूबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर संबंधी चिंता दूर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगी. अधिक मेहनत से काम पूरे हो सकते हैं. पार्टनर की मदद से दिक्कतें दूर हो सकती हैं. बदलते वातावरण की वजह से बुखार जैसी तकलीफ हो सकती है.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर संबंधी चिंता दूर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगी. अधिक मेहनत से काम पूरे हो सकते हैं. पार्टनर की मदद से दिक्कतें दूर हो सकती हैं. बदलते वातावरण की वजह से बुखार जैसी तकलीफ हो सकती है.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के मित्र के साथ मिलकर काम की शुरुआत हो सकती है, डिसिप्लिन के साथ काम करने की कोशिश करें. रिलेशनशिप की वजह से चिंताएं आप पर हावी हो सकती हैं, इस कारण विवाद हो सकते हैं. गले की खराश और खांसी की तकलीफ बढ़ने की संभावना है.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के मित्र के साथ मिलकर काम की शुरुआत हो सकती है, डिसिप्लिन के साथ काम करने की कोशिश करें. रिलेशनशिप की वजह से चिंताएं आप पर हावी हो सकती हैं, इस कारण विवाद हो सकते हैं. गले की खराश और खांसी की तकलीफ बढ़ने की संभावना है.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के करियर संबंधी बड़ा अवसर जल्दी ही मिल सकता है. रिलेशनशिप की वजह से उतार-चढ़ाव महसूस हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा. लो बीपी और शुगर की तकलीफ होने से कमजोरी रह सकती है.
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के करियर संबंधी बड़ा अवसर जल्दी ही मिल सकता है. रिलेशनशिप की वजह से उतार-चढ़ाव महसूस हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा. लो बीपी और शुगर की तकलीफ होने से कमजोरी रह सकती है.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों से प्राप्त हुई प्रशंसा की वजह से विश्वास बढ़ेगा. साथ में अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न भी बढ़ाए जाएंगे. पार्टनर अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाएंगे, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें. सेहत में धीरे-धीरे सुधार होगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों से प्राप्त हुई प्रशंसा की वजह से विश्वास बढ़ेगा. साथ में अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न भी बढ़ाए जाएंगे. पार्टनर अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाएंगे, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें. सेहत में धीरे-धीरे सुधार होगा.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि व्यापारियों को नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है. पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों की वजह से चिंता हो सकती है, इसे प्रकट करना मुश्किल हो सकता है. बीपी की तकलीफ बढ़ने की संभावना है.
सिंह टैरो राशिफल: सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि व्यापारियों को नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है. पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों की वजह से चिंता हो सकती है, इसे प्रकट करना मुश्किल हो सकता है. बीपी की तकलीफ बढ़ने की संभावना है.
6/12
कन्या टैरो राशिफल:टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए जिस काम में स्थिरता है, केवल उस पर ध्यान देते रहें. आपकी दुविधा की वजह से पार्टनर का कंफ्यूजन बढ़ सकता है. अपच और एसिडिटी की तकलीफ रहेगी.
कन्या टैरो राशिफल:टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए जिस काम में स्थिरता है, केवल उस पर ध्यान देते रहें. आपकी दुविधा की वजह से पार्टनर का कंफ्यूजन बढ़ सकता है. अपच और एसिडिटी की तकलीफ रहेगी.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आपकी लापरवाही की वजह से कोई अवसर हाथ से निकल सकता है. पार्टनर की छिपाई हुई बातें सामने आ सकती हैं. तनाव के कारण सिर दर्द हो सकता है.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आपकी लापरवाही की वजह से कोई अवसर हाथ से निकल सकता है. पार्टनर की छिपाई हुई बातें सामने आ सकती हैं. तनाव के कारण सिर दर्द हो सकता है.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी प्रगति देखकर दूसरों के मन में जलन की भावना बढ़ सकती है. पार्टनर्स एक-दूसरे के साथ बातचीत करते समय अपशब्द का प्रयोग न करें. कमजोरी और हड्डी संबंधी तकलीफ होने की संभावना है.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी प्रगति देखकर दूसरों के मन में जलन की भावना बढ़ सकती है. पार्टनर्स एक-दूसरे के साथ बातचीत करते समय अपशब्द का प्रयोग न करें. कमजोरी और हड्डी संबंधी तकलीफ होने की संभावना है.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के व्यापारियों को अचानक से बड़ा फायदा हो सकता है. रिलेशनशिप के बारे में अचानक कोई निर्णय न लें. मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के व्यापारियों को अचानक से बड़ा फायदा हो सकता है. रिलेशनशिप के बारे में अचानक कोई निर्णय न लें. मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, महिलाओं को काम से जुड़ी जिम्मेदारी प्राप्त होगी, इस वजह से भविष्य में बड़ा फायदा मिल सकता है. लव रिलेशनशिप तकलीफ का कारण बन सकता है. सर्दी और एलर्जी की तकलीफ रहेगी.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, महिलाओं को काम से जुड़ी जिम्मेदारी प्राप्त होगी, इस वजह से भविष्य में बड़ा फायदा मिल सकता है. लव रिलेशनशिप तकलीफ का कारण बन सकता है. सर्दी और एलर्जी की तकलीफ रहेगी.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे करियर में गंभीरता बढ़ेगी. रिलेशनशिप से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाने की हड़बड़ी न करें. नकारात्मक विचार की वजह से सेहत पर बुरा असर हो सकता है. सकारात्मक रहें.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे करियर में गंभीरता बढ़ेगी. रिलेशनशिप से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाने की हड़बड़ी न करें. नकारात्मक विचार की वजह से सेहत पर बुरा असर हो सकता है. सकारात्मक रहें.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर संबंधी चिंता दूर हो सकती है, लेकिन गलतियों से बचना होगा. ये चिंता दूसरों के कारण हो सकती है. पार्टनर से संबंधित चिंता रहेगी, आपसी चर्चा से चिंताएं दूर हो सकती हैं. आंखों से संबंधित तकलीफें हो सकती है.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर संबंधी चिंता दूर हो सकती है, लेकिन गलतियों से बचना होगा. ये चिंता दूसरों के कारण हो सकती है. पार्टनर से संबंधित चिंता रहेगी, आपसी चर्चा से चिंताएं दूर हो सकती हैं. आंखों से संबंधित तकलीफें हो सकती है.
Published at : 07 Oct 2025 01:38 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने 'वॉर 2' के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'कांतारा- चैप्टर 1' ने War 2 के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Dalit Lynching: UP में Hariom की हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर पीटा!
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने 'वॉर 2' के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'कांतारा- चैप्टर 1' ने War 2 के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget