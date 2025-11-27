अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बुधवार (26 नवंबर 2025) को उस समय हड़कंप मच गया, जब व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड गोलीबारी में घायल हो गए. घटना दोपहर की है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. गोलीबारी की घटना में शामिल 29 वर्षीय संदिग्ध अफगानी शख्स को सुरक्षा अधिकारियों ने हिरासत में लिया है, जिसका नाम रहमानुल्लाह लकनवाल है.

AP की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना एक मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जो राष्ट्रपति आवास से मात्र दो ब्लॉक दूर है. पुलिस के अनुसार लकनवाल अचानक सड़क के किनारे से निकला और उसने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों पर गोलियां बरसा दीं. आसपास मौजूद अन्य जवान तुरंत सक्रिय हुए और जवाबी कार्रवाई में हमलावर को घायल कर दिया. गोली लगने के बाद भी उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई और उसे वहीं काबू कर लिया गया.

कौन है संदिग्ध?

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक रहमानुल्लाह लकनवाल वर्ष 2021 में उस कार्यक्रम के जरिए अमेरिका पहुंचा था, जिसके तहत तालिबान कब्जे के बाद हजारों अफगान नागरिकों को अमेरिका में सुरक्षित ठिकाना दिया गया था. इस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन अलाइज वेलकम था. बताया जाता है कि लकनवाल अफगानिस्तान में 10 वर्षों तक सेना में तैनात रहा था और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के साथ भी कंधार बेस पर. अमेरिका आने के बाद वह अपने परिवार के साथ यहीं बस गया, जिसमें पत्नी और 5 बच्चे शामिल हैं.

ट्रंप का कड़ा बयान

घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को सीधा-सीधा आतंकी कृत्य करार दिया. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से आने वाले लोगों की जांच ठीक से किए बिना उन्हें अमेरिका लाना बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती थी. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस घटना ने दिखा दिया है कि सुरक्षा प्रक्रिया कितनी कमजोर रही है और इसके अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

जांच किन बिंदुओं पर आगे बढ़ रही है

अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि लकनवाल ने सैनिकों को निशाना क्यों बनाया. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसका किसी कट्टर संगठन से संबंध तो नहीं था या हमला किसी निजी विवाद, मानसिक तनाव या अचानक उत्तेजना के कारण हुआ. संघीय एजेंसियां इस घटना को बेहद गंभीरता से देख रही हैं, क्योंकि यह स्थान अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगहों में शामिल है.

राजधानी में बढ़ी सतर्कता

घटना के बाद आसपास के क्षेत्र को घेर लिया गया और सुरक्षा बलों ने कई घंटों तक इलाके में तलाशी अभियान चलाया. नेशनल गार्ड के घायल दोनों जवानों का इलाज अस्पताल में जारी है. वहीं लकनवाल से लगातार पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमले के असली कारणों का पता लगाया जा सके.

ये भी पढ़ें: Pakistan Indian Woman: पाकिस्तान पहुंची भारतीय महिला, वहीं मुस्लिम से कर ली शादी, PAK का विधायक पहुंचा हाईकोर्ट, कहा-'गिरफ्तार करके...'