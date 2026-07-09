'We Will Kill Trump...', खामेनेई के अंतिम संस्कार वाले शहर में निकला ट्रंप की मौत का फरमान
US Iran War: ईरान अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी में है. उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा. इससे ठीक पहले यूएस ने इसी शहर पर अटैक कर दिया है.
अमेरिका ने ईरान के आठ शहरों पर हमला कर दिया. तेहरान ने इसके जवाब में बहरीन और कुवैत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. ईरान अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी में है. खामेनेई को गुरुवार (9 जुलाई) को मशहद में दफनाया जाएगा. इससे ठीक पहले मशहद में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लग गए हैं. ईरानी लोगों ने ट्रंप को खत्म करने की बात कही है.
दरअसल अमेरिका ने खामेनेई के अंतिम संस्कार से ठीक पहले मशहद के दो बड़े पुल उड़ा दिए. ईरान ने दावा किया कि अमेरिका खामेनेई के जनाजे में रुकावट डालना चाहता है. इस बीच मशहद के एक होटल के बाहर ट्रंप के नाम का पोस्टर देखा गया. इस पर लिखा था, 'We will kill trump.' ट्रंप के खिलाफ इससे पहले भी ईरान में नारे लगाए गए थे. खामेनेई की श्रद्धांजलि रैली दौरान ईरानी लोगों ने ट्रंप को मारने की मांग की थी.
अमेरिकी हमलों में ईरान के 14 लोगों की मौत
वॉशिंगटन ने अब तक ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है. ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा कि पिछले दो दिनों में अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की मौत के साथ 78 घायल लोग हुए हैं. मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरान अमेरिका ने ईरान के पांच प्रांतों में हवाई हमले किए. घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है.
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