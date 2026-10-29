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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजेडी वेंस ने ईरान के बड़े अधिकारी को लिखी चिट्ठी, क्या अमेरिकी ने बदल दिया हमले का प्लान?

जेडी वेंस ने ईरान के बड़े अधिकारी को लिखी चिट्ठी, क्या अमेरिकी ने बदल दिया हमले का प्लान?

जेडी वेंस ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसेन रेजाई को लेटर भेजकर बातचीत की संभावनाएं तलाशीं. जानें ट्रंप के संभावित हमले, ईरान के रुख और अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से इसका क्या संबंध है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 29 Oct 2026 10:53 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के एक सबसे ताकतवर कट्टरपंथी नेता से संपर्क किया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडटर्म इलेक्शन के बाद ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं. 

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के निर्देश पर वेंस ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पूर्व कमांडर मोहसेन रेजाई को एक लेटर भेजा है. इसके पीछे अमेरिकी का खास मकसद है. ऐसा माना जा रहा है कि वेंस यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई ऐसी आम सहमति बन सकती है, जिसे हमले को रोका जा सके.

शांति प्रस्ताव का कोई ठोस डिटेल नहीं

मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया गया है कि वेंस के लेटर और अमेरिकी व ईरानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में किसी शांति प्रस्ताव का कोई ठोस डिटेल नहीं है. हालांकि, ट्रंप और रेजाई दोनों ने ही बातचीत में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है. पिछले हफ्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उनका प्रशासन ईरानियों के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है और उन्होंने भविष्य में हमलों का संकेत भी दिया. उन्होंने कहा, "हम उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से कोई नतीजा जरूर निकलेगा और यह जल्द ही होगा."

रेजाई ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक ईरान की मुख्य मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वह अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा. इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में कितनी चुनौतियां हैं.

WSJ के अनुसार, कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​है कि ईरान के कट्टरपंथियों से बात करने से बेहतर राजनयिक नतीजे मिल सकते हैं. युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान  के कई नेताओं के मारे जाने के बाद, तेहरान में इन कट्टरपंथियों के हाथ में काफी ताकत आ गई है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 29 Oct 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Donald Trump JD Vance DONALD Trump IRAN
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