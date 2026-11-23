बांग्लादेशी सांसद और नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के संयोजक नाहिद इस्लाम ने सोमवार (23 नवंबर) को एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है. उन्होंने भारत पर एक हत्यारे को शरण देने और अपने इलाके का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ होने देने का आरोप लगाया. उन्होंने भारतीय वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक एकजुटता का भी आह्वान किया.

भारत के खिलाफ नाहिद इस्लाम की यह टिप्पणी बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात के बाद सामने आई. नाहिद की एकजुट होकर प्रतिरोध करने की अपील ऐसे समय में आई है, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग बांग्लादेश लौटने की उनकी घोषणा से ठीक पहले सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रही है.

हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में आगजनी के साथ-साथ हिंसा की कई घटनाओं के लिए अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया गया है. शेख हसीना अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से भारत में निर्वासन में रह रही हैं और दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही हैं.

पीएम तारिक रहमान से नाहिद इस्लाम ने क्या की मांग?

ढाका में स्थित सचिवालय में पीएम तारिक रहमान से मिलने के बाद नाहिद इस्लाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि भारत बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण और गंगा जल बंटवारा संधि के रिन्यूअल समेत अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने की अपील की.

उन्होंने पीएम रहमान से आग्रह किया है कि वे हाल ही में शुरू हुई राष्ट्रीय एकता वार्ता के दायरे को बढ़ाएं. इसमें सिर्फ 'अवामी लीग' (जिसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध है) की तरफ से की जा रही तोड़फोड़ से पैदा हुए तत्काल सुरक्षा और राजनीतिक संकट तक ही सीमित न रहें, बल्कि उससे आगे भी देखें.

उन्होंने कहा कि BNP सरकार को देश की दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना करने के लिए 'जुलाई विद्रोह' (July Uprising) से जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक ताकतों को एकजुट करने की दिशा में काम करना चाहिए. इन चुनौतियों में अवामी लीग के अपराधियों के खिलाफ मुकदमे पूरे करना और उन्हें सजा दिलाना, भारत के हस्तक्षेप से निपटना और फरवरी के जनमत संग्रह के फैसले के अनुरूप राज्य में सुधारों को पूरा करना शामिल है.

बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक फिर से सक्रिय

वहीं, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग के प्रमुख शेख हसीना के दिसंबर में लौटने की संभावना के बीच पार्टी के कार्यकर्ता और हसीना के समर्थक देशभर में फिर से सक्रिय हो गए हैं. खासकर शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में उनके समर्थकों की सक्रियता देखी जा रही है, जहां पिछले हफ्ते उन्होंने BNP से जुड़े कई प्रतिष्ठानों और एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी. इसके अलावा, अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले मुहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर को भी आग के हवाले कर दिया गया था.

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