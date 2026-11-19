चीन के शेनझेन शहर में गुरुवार (19 नवंबर) को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ. इस सम्मेलन में दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रपति एक साथ एक मेज पर नजर आए. हालांकि, शिखर सम्मेलन के प्लेनरी सेशन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह सोते हुए नजर आए, जबकि इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे.

ट्रंप का यह वीडियो उनके एशिया दौरे के दो दिन बाद सामने आया, जो फिलीपींस में ASEAN शिखर सम्मेलन से शुरू हुआ था, जिसके समापन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बुधवार को चीन के शेनझेन पहुंचे. राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया दौरों ने दुनिया के बड़े नेताओं के साथ उनकी निजी कूटनीति पर भी दुनियाभर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.

त्रिपक्षीय समिट में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

वहीं, चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने APEC शिखर सम्मेलन के इतर गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समिट (Trilateral Summit) में भी हिस्सा लिया. इस बेहद अहम बैठक के दौरान दुनिया की तीन महाशक्ति देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने परमाणु हथियार, ऊर्जा से लेकर ईरान और यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की.

EMBARRASSING on the world stage: Donald Trump falls asleep during the APEC summit in China https://t.co/yTmBWYIHxh — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 19, 2026

इसके साथ ही, तीनों नेताओं ने त्रिपक्षीय समिट के दौरान संयुक्त राष्ट्र (UN) में सुधार करने, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ाने और परमाणु खतरे को कम करने पर चर्चा करने पर भी सहमति जताई है.

किन मुद्दों पर ट्रंप-जिनपिंग और पुतिन में बनी सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से तीनों नेताओं के सहमति से तैयार संयुक्त घोषणा जारी की. जिसमें तीनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों से ज्यादा असरदार तरीके से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को आगे बढ़ाने का वादा किया.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग की ऐतिहासिक हाई पावर मीटिंग, जानें किन मुद्दों पर बनी सहमति?

