दुनिया के तीन सबसे ताकतवर देशों के नेताओं के बीच 19 नवंबर 2026 को चीन के शेन्जेन शहर में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक हुई. यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित की गई थी और करीब 90 मिनट तक चली. एक ओर इसे 1945 के याल्टा सम्मेलन से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कोई बड़ा ठोस समझौता होने की संभावना बहुत कम है.

इस पूरी बैठक के ऑप्टिक्स, ब्रेकथ्रूज और टेकअवेज को गहराई से समझते हैं...

पीस डिक्लेरेशन में क्या-क्या हुआ तय?

इस ऐतिहासिक बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त 'शांति घोषणा-पत्र' जारी किया. इसे 'द रशिया-चाइना-यूएस हेड्स ऑफ स्टेट डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस' नाम दिया गया. इस घोषणा-पत्र में चार बड़े संकल्प शामिल हैं:

परमाणु युद्ध पर सख्त मनाही: तीनों नेताओं ने पुष्टि की कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही कभी लड़ा जाना चाहिए. उन्होंने परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बातचीत करने का संकल्प लिया. ट्रंप ने कहा कि तीनों देश परमाणु हथियारों की संख्या कम करने पर चर्चा करने के लिए हमेशा मौजूद हैं.

तीनों नेताओं ने पुष्टि की कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही कभी लड़ा जाना चाहिए. उन्होंने परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बातचीत करने का संकल्प लिया. ट्रंप ने कहा कि तीनों देश परमाणु हथियारों की संख्या कम करने पर चर्चा करने के लिए हमेशा मौजूद हैं. संयुक्त राष्ट्र में सुधार: तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में सुधार का संकल्प लिया, ताकि यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब दे सके. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने मूल मिशन को पूरा कर सके.

तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में सुधार का संकल्प लिया, ताकि यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब दे सके. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने मूल मिशन को पूरा कर सके. ऊर्जा सुरक्षा: तीनों देशों ने सभी देशों के फायदे के लिए रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने पर सहमति जताई, ताकि ऊर्जा का लेनदेन बिना रोक-टोक हो सके.

तीनों देशों ने सभी देशों के फायदे के लिए रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने पर सहमति जताई, ताकि ऊर्जा का लेनदेन बिना रोक-टोक हो सके. कानूनी संप्रभुता: घोषणा-पत्र में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और अन्य समान निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. राज्य के अधिकारियों की छूट का सम्मान किया जाना चाहिए.

'ऑप्टिक्स' यानी बैठक का दिखावटी पक्ष

इस बैठक का सबसे बड़ा हिस्सा 'ऑप्टिक्स' यानी इसकी भव्यता और प्रतीकात्मकता रहा. शेन्जेन के एक झील के किनारे स्थित 'काइलिन विला' में आयोजित इस बैठक में तीनों नेताओं ने एक गोल मेज पर बैठकर बातचीत की:

ट्रंप का दावा: ट्रंप ने इसे 'वास्तव में इतिहास रचना' बताया और कहा कि 'बातचीत के अवसरों को ठुकराकर कभी शांति नहीं बनाई गई.'

ट्रंप ने इसे 'वास्तव में इतिहास रचना' बताया और कहा कि 'बातचीत के अवसरों को ठुकराकर कभी शांति नहीं बनाई गई.' पुतिन का संतोष: रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि तीनों देशों के क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में कई साझा हित हैं.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि तीनों देशों के क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में कई साझा हित हैं. शी का बयान: शी जिनपिंग ने इसे 'अभूतपूर्व महत्व' का बताया और कहा, 'इतिहास बताता है कि जब बड़ी ताकतें मिल जुलकर में रहती हैं, तो दुनिया शांत रहती है. जब वे टकराती हैं, तो दुनिया उथल-पुथल हो जाती है.'

कई पश्चिमी विश्लेषकों ने इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा फिर से बनाया गया था.

'ब्रेकथ्रूज' यानी क्या कोई ठोस समझौता नहीं हुआ?

बैठक के बाद जारी घोषणा-पत्र में कई बड़े संकल्प तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बैठक से कोई बड़ा 'ब्रेकथ्रू' या ठोस समझौता होने की संभावना बहुत कम है. इसकी वजह यह है कि तीनों देशों के बीच यूक्रेन, ईरान, परमाणु हथियारों और व्यापार को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं:

यूक्रेन पर मतभेद: पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष का जिक्र किया, लेकिन शी जिनपिंग ने इसका सीधा जिक्र नहीं किया. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन यूक्रेन पर मध्यस्थता करने से बच रहा है, क्योंकि कीव और यूरोपीय नेताओं के बिना किसी भी समझौते को 'समस्या' के रूप में देखा जा सकता है.

पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष का जिक्र किया, लेकिन शी जिनपिंग ने इसका सीधा जिक्र नहीं किया. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन यूक्रेन पर मध्यस्थता करने से बच रहा है, क्योंकि कीव और यूरोपीय नेताओं के बिना किसी भी समझौते को 'समस्या' के रूप में देखा जा सकता है. ईरान पर चिंता: ट्रंप ने कहा कि उन्हें और शी को ईरान युद्ध की वजह से बाधित होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल को सुरक्षित निकलने पर जोर दिया. हालांकि, शी ने अपने बयानों में ईरान का सीधा जिक्र नहीं किया.

ट्रंप ने कहा कि उन्हें और शी को ईरान युद्ध की वजह से बाधित होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल को सुरक्षित निकलने पर जोर दिया. हालांकि, शी ने अपने बयानों में ईरान का सीधा जिक्र नहीं किया. व्यापार और परमाणु हथियार: तीनों देशों के बीच व्यापार और परमाणु हथियारों को लेकर भी गहरे मतभेद हैं, जिससे इस बैठक के लंबे परिणामों पर सवाल उठ रहे हैं.

छोटे देशों की चिंता और वैश्विक प्रभाव

इस बैठक ने दुनिया के कई छोटे देशों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि तीन बड़ी ताकतें मिलकर उनके हितों को नजरअंदाज कर सकती हैं. यह बैठक ऐसे समय हुई है जब रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक तनाव बना हुआ है और अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक मतभेद जारी हैं.

हालांकि, यह बैठक पुतिन के लिए एक कूटनीतिक जीत है, क्योंकि वे खुद को दुनिया के तीन प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में पेश कर पाए हैं, भले ही रूस की अर्थव्यवस्था सैन्य खर्च के बोझ से दबी हुई है.

एक 'ऐतिहासिक' बैठक, लेकिन उलझा भविष्य

यह त्रिपक्षीय बैठक निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि दुनिया के तीन सबसे बड़े परमाणु शक्तियों के नेता पहली बार एक साथ एक मेज पर आए हैं. 'पीस डिक्लेरेशन' में किए गए संकल्प सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन यूक्रेन, ईरान और व्यापार जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेदों की वजह से ठोस परिणाम सामने आने में समय लग सकता है.

यह बैठक यह तो साफ करती है कि दुनिया का सत्ता संतुलन अब एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय की ओर बढ़ रहा है, जहां अमेरिका, चीन और रूस तीनों अपनी-अपनी भूमिका निभाने की कोशिश में हैं.