ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वAI की बहस में कूदे ट्रंप, लगाम की बात पर भड़के, बोले- 'बेवजह टेंशन, जो जीतेगा...'

AI की बहस में कूदे ट्रंप, लगाम की बात पर भड़के, बोले- 'बेवजह टेंशन, जो जीतेगा...'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयरलैंड से लौटते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में चीन, कनाडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी राय रखी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार रात आयरलैंड से लौटते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने चीन, कनाडा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के व्यवहार को उचित बताया, जबकि कनाडा को अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल देश बताया. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टैरिफ नीति की वजह से चीनी कारें अमेरिका में नहीं आ पाईं.

शी जिनपिंग के व्यवहार को बताया उचित

ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर कहा कि उन्हें लगता है कि शी ने अब तक “उचित तरीके से व्यवहार किया है” और अमेरिका ने भी चीन के साथ ठीक व्यवहार किया है. उन्होंने चीन की जासूसी को लेकर कहा कि जब लोग कहते हैं कि चीन अमेरिका की जासूसी करता है तो उनका जवाब होता है कि यह सही है, लेकिन अमेरिका भी चीन की जासूसी करता है.

ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार और कारों के आयात पर भी बात की. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी चीनी कारों को अमेरिका में आने की अनुमति देंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं होने दिया है. ट्रंप के मुताबिक, उनकी टैरिफ नीति ने चीनी कारों को अमेरिकी बाजार से बाहर रखा है.

यह भी पढ़िएः एशिया कप में जीतीं बेटियां तो खुश हुए पीएम मोदी, बोले- 'उनका कॉन्फिडेंस...'

उन्होंने बताया कि चीनी सामान पर उन्होंने 100 से 150 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए थे. ट्रंप ने यूरोप का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कारों के कारण स्थिति खराब हो रही है, जबकि अमेरिका में अब तक ऐसा नहीं हुआ है. बोइंग विमानों को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वह उस सौदे को भी पूरा कर लेंगे और दावा किया, “मैं हर डील कर लेता हूं.”

कनाडा को बताया सबसे मुश्किल देश

कनाडा को लेकर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि कनाडा रूस और चीन से ज्यादा खतरनाक है, बल्कि उनका कहना है कि कनाडा के साथ काम करना सबसे मुश्किल है. उन्होंने कहा, “मैं कनाडा को सबसे खराब देश मानता हूं जिससे निपटना पड़ता है.” ट्रंप ने हालांकि कनाडा के आम लोगों और वहां के नेताओं के बीच अंतर किया. उन्होंने कहा कि कनाडा के लोग शानदार हैं, लेकिन वहां के नेताओं के साथ काम करना बेहद मुश्किल है. ट्रंप ने यह भी कहा कि कनाडा उनके साथ समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है. उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा ने वर्षों तक अमेरिका का फायदा उठाया, लेकिन अब उनके रहते ऐसा नहीं हो रहा है.

‘जो एआई जीतेगा, वही जीतेगा’

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ट्रंप ने अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि “जो एआई जीतेगा, वही जीतेगा.” उन्होंने दावा किया कि अमेरिका इस क्षेत्र में काफी आगे है. जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वह खुद एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रंप ने कहा कि हां, वह एआई का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि वह इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया. ट्रंप ने कहा कि एआई का इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह बताने से साफ इनकार कर दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Donald Trump CHINA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बीच हवा में था विमान, तूफान में फंसा, मची चीख पुकार, देखें डरावना वीडियो
बीच हवा में था विमान, तूफान में फंसा, मची चीख पुकार, देखें डरावना वीडियो
विश्व
'AI इंसानों की....', सत्या नडेला ने दुनिया को दी चेतावनी, जानें क्या कहा
'AI इंसानों की....', सत्या नडेला ने दुनिया को दी चेतावनी, जानें क्या कहा
विश्व
‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी
‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी
विश्व
'एशिया की बादशाहत, भारत दुनिया की...', BRICS के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट की भविष्यवाणी
'एशिया की बादशाहत, भारत दुनिया की...', BRICS के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट की भविष्यवाणी
Advertisement

वीडियोज

MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
BRICS SUMMIT 2026: Putin Vs Jinping, किसकी कार ज्यादा पावरफुल और खतरनाक? |ABPLIVE
Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
दिल्ली NCR
'मुसलमानों के खिलाफ जिद...' 21 राज्यों में UCC लागू करने की प्लानिंग पर राशि अल्वी
'मुसलमानों के खिलाफ जिद...' 21 राज्यों में UCC लागू करने की प्लानिंग पर राशि अल्वी
विश्व
‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी
‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
ट्रेंडिंग
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
टेक्नोलॉजी
5kW सोलर पैनल से महीने में कितनी यूनिट बिजली बनती है, देखें पूरा गणित?
5kW सोलर पैनल से महीने में कितनी यूनिट बिजली बनती है, देखें पूरा गणित?
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget