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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएशिया कप में जीतीं बेटियां तो खुश हुए पीएम मोदी, बोले- 'उनका कॉन्फिडेंस...'

एशिया कप में जीतीं बेटियां तो खुश हुए पीएम मोदी, बोले- 'उनका कॉन्फिडेंस...'

एशिया कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी जीत लाखों युवाओं को आगे बढ़ने और ज्यादा खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 08:46 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल! एशिया कप जीतने पर महिला टीम को बधाई. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका आत्मविश्वास, निरंतरता और शानदार जज्बा देखने को मिला. यह जीत देश भर के लाखों युवाओं को और ज्यादा खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे.

श्रीलंका को 72 रन से हराकर जीती ट्रॉफी

महिला टीम ने रविवार को एशिया कप के फाइनल मुकाबले में एकतरफा खेल दिखाते हुए श्रीलंका को शिकस्त दी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुकाबला 72 रन से जीतकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की. यह आठवां मौका है जब भारत की झोली में यह ट्रॉफी आई है. इससे क्रिकेटप्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. 

बेटियों ने बढ़ाया देश का मानः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक टीम के तौर पर शानदार खेल दिखाया और सभी मैच जीते, उन्होंने देश का मान बढ़ाया है. वे हमारे युवाओं, खासकर हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हैं. मुझे यकीन है कि वे सफलता और बेहतरीन प्रदर्शन की और भी कई प्रेरणादायक कहानियां रचेंगी.

दबदबे के साथ खेली भारतीय टीमः शाह

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय महिला टीम को एक्स पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, भारत ने एशियाई क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल की है. आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीतने पर हमारी चैंपियन खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई. पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार दबदबे से आपने देश को रोमांचित किया है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है.

यह भी पढ़िएः टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं ली एशिया कप की ट्रॉफी, पाकिस्तान सरेआम हुआ बेइज्जत

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
PM Modi IND VS SL Asia Cup Women
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