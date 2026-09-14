एशिया कप में जीतीं बेटियां तो खुश हुए पीएम मोदी, बोले- 'उनका कॉन्फिडेंस...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल! एशिया कप जीतने पर महिला टीम को बधाई. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका आत्मविश्वास, निरंतरता और शानदार जज्बा देखने को मिला. यह जीत देश भर के लाखों युवाओं को और ज्यादा खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे.

A proud moment for Indian cricket! Congratulations to the Women’s team on winning the Asia Cup. Their confidence, consistency and remarkable spirit were on full display throughout the tournament. May this triumph inspire millions of youngsters across the country to play more and shine. September 14, 2026

श्रीलंका को 72 रन से हराकर जीती ट्रॉफी

महिला टीम ने रविवार को एशिया कप के फाइनल मुकाबले में एकतरफा खेल दिखाते हुए श्रीलंका को शिकस्त दी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुकाबला 72 रन से जीतकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की. यह आठवां मौका है जब भारत की झोली में यह ट्रॉफी आई है. इससे क्रिकेटप्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.

बेटियों ने बढ़ाया देश का मानः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक टीम के तौर पर शानदार खेल दिखाया और सभी मैच जीते, उन्होंने देश का मान बढ़ाया है. वे हमारे युवाओं, खासकर हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हैं. मुझे यकीन है कि वे सफलता और बेहतरीन प्रदर्शन की और भी कई प्रेरणादायक कहानियां रचेंगी.

दबदबे के साथ खेली भारतीय टीमः शाह

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय महिला टीम को एक्स पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, भारत ने एशियाई क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल की है. आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीतने पर हमारी चैंपियन खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई. पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार दबदबे से आपने देश को रोमांचित किया है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है.

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