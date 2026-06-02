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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका में घरेलू विवाद में हुई फायरिंग, संदिग्ध समेत 7 लोगों की मौत, पुलिस ने क्या बताया

अमेरिका में घरेलू विवाद में हुई फायरिंग, संदिग्ध समेत 7 लोगों की मौत, पुलिस ने क्या बताया

अमेरिका के मस्कटाइन शहर के 2 घरों और 1 व्यापारिक प्रतिष्ठान में फायरिंग की घटना देखने को मिली, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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अमेरिका के आयोवा शहर में हुए घरेलू विवाद के चलते गोलीबारी की घटना देखने को मिली, जिसमें संदिग्ध समेत कम से कम 7 लोग मारे गए हैं. पुलिस के मुताबिक ये सिलसिलेवार हत्याएं मस्कटाइन शहर के 2 घरों और 1 व्यापारिक प्रतिष्ठान में हुईं हैं. मस्कटाइन पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा कि सोमवार (1 जून) को दोपहर करीब 12:12 बजे पार्क एवेन्यू स्थित एक घर में गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने क्या बताया
बयान में कहा गया है कि जब पुलिस अधिकारी और आपातकालीन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्हें घर के अंदर 4 लोग गोली लगने से घायल मिले. चारों पीड़ितों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया है. जांचकर्ताओं ने जल्द ही संदिग्ध शूटर की पहचान रयान विलिस मैकफारलैंड (52 वर्ष, मस्कटाइन निवासी) के रूप में की, जो पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर से निकल चुका था. 

बयान के मुताबिक, कुछ ही समय बाद पुलिस अधिकारियों ने मैकफारलैंड को एक पैदल पुल के पास घायल अवस्था में पाया क्योंकि मैकफारलैंड ने खुद को गोली मारकर घायल कर लिया था. इसके बाद पुलिस और पैरामेडिकल कर्मियों ने तुरंत घायल मैकफारलैंड को प्राथमिक चिकित्सा सहायता दी, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घरेलू विवाद के कारण हुई गोलीबारी 
इस पूरे मामले को लेकर आगे चल रही जांच के दौरान जासूसों को पता चला कि अन्य पीड़ित भी थे और बाद में उन्हें गोली लगने से घायल 2 अन्य व्यक्ति मृत मिले.  पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति मिल स्ट्रीट स्थित एक अन्य घर में मिला जबकि दूसरा ग्रैंडव्यू एवेन्यू पर एक पास के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में मिला.

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि गोलीबारी घरेलू विवाद के कारण हुई थी, क्योंकि सभी पीड़ित संदिग्ध के परिवार के सदस्य थे. अधिकारियों ने पीड़ितों के नाम और उम्र जारी नहीं किए हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संदिग्ध का आपराधिक रिकॉर्ड था, लेकिन इसके बारे में अभी और जानकारी मिलनी बाकी है. पुलिस ने बताया कि घटना की जांच जारी है.

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Published at : 02 Jun 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Death US People POLICE Iowa Muscatine
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