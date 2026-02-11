थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत सोंगखला में आज शाम एक स्कूल में शूटर्स ने गोलीबारी की और कई छात्रों और शिक्षकों को बंधक बना लिया. स्थानीय प्रशासन ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सोंगखला प्रांत में एक स्कूल में अज्ञात संख्या में छात्र और शिक्षक बंधक हैं. घटना हट याई जिले के पटोंग सब-डिस्ट्रिक्ट में पटोंग प्रथान खिरीवित स्कूल में हुई है.

गोलीबारी में कई लोग घायल, स्कूल में फंसे

थाईलैंड की स्थानीय मीडिया के मुताबिक, बंदूकधारी ने स्कूल में घुसकर फायरिंग की, जिसमें एक शिक्षक घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया. कुछ रिपोर्टों में बच्चों सहित कई लोग घायल बताए गए हैं, लेकिन घायलों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है. कई छात्र और शिक्षक अभी भी स्कूल के अंदर फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे. थुंग लुंग पुलिस स्टेशन ने स्कूल को घेर लिया है. स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई हैं और स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं.

थाईराथ न्यूज के मुताबिक, संदिग्ध की पहचान 18 साल के 'खेम' के रूप में हुई है. उसने स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर पब्लिक रिलेशंस रूम में एक महिला स्टाफ सदस्य को बंधक बनाया है. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि एक मैथायोम 5 (ग्रेड 11) के छात्र को भी बंधक बनाया गया है. पुलिस ने स्कूल के आसपास इलाका सील कर दिया है और बातचीत की कोशिश कर रही है.

स्कूल के छुट्टी के समय हुई गोलीबारी

यह घटना स्कूल के छुट्टी के समय के करीब हुई, जब छात्र घर जा रहे थे. मै तप्तिम याला फाउंडेशन ने फेसबुक पर सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी. स्थानीय प्रशासन और पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. अभी तक कोई मौत की खबर नहीं है, लेकिन घायलों की संख्या बढ़ सकती है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आने वाले घंटों में और अपडेट आ सकते हैं. थाई सरकार और पुलिस ने लोगों से शांत रहने और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है.

थाईलैंड में बंदूक हिंसा के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जैसे 2022 में एक पूर्व पुलिसकर्मी ने डे-केयर सेंटर में 37 लोगों की हत्या की थी, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे. लेकिन स्कूल में बंधक बनाने वाली यह घटना बहुत गंभीर है.