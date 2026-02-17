हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश में आज पीएम पद की शपथ लेंगे तारिक रहमान, तोड़ेंगे ये परंपरा, भारत से कौन जा रहा?

बांग्लादेश में आज पीएम पद की शपथ लेंगे तारिक रहमान, तोड़ेंगे ये परंपरा, भारत से कौन जा रहा?

Tarique Rahman: तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं, मंगलवार को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 Feb 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

Tarique Rahman Oath Ceremony: बांग्लादेश ने फरवरी 12 को हुए आम चुनावों में महत्वपूर्ण और जोरदार जीत दर्ज की. इसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं, मंगलवार को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. 60 वर्षीय तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में इस बार परंपरा से हटकर राजभवन (बांगभवन) की बजाय संसद परिसर के साउथ प्लाज़ा में कार्यक्रम रखा गया है.

जानें शपथ ग्रहण की पूरी जानकारी

बीएसएस न्यूज एजेंसी के अनुसार, राष्ट्रपति मोहमम्मद शाहबुद्दीन मंगलवार दोपहर जाटिया सांग्सद परिसर के साउथ प्लाज़ा में नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे. संसद सचिवालय की सचिव कनीज़ मौला ने कहा कि सुबह 10:00 बजे संसद के सदस्यों को पहले साउथ प्लाज़ा में शपथ दिलाई जाएगी. उसके बाद 11:30 बजे बीएनपी की संसदीय पार्टी की बैठक संसद भवन में होगी, जिसमें संसदीय पार्टी के नेता का चुनाव किया जाएगा. बीएनपी के स्थायी समिति सदस्य सलाह उद्दीन अहमद ने कहा, “बहुमत वाली पार्टी के नेता के रूप में हमारे पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमंत्री होंगे.”

शपथ ग्रहण समारोह में कौन‑कौन शामिल होंगे

भारत की ओर से  लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान का प्रतिनिधित्व करेंगे.
बताया जा रहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्र और  लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी ओम बिड़ला के साथ समारोह में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, तुर्की के अंडर सेक्रेटरी बेरिस एकिंसी और श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिस्सा भी शामिल होंगे.

बांग्लादेश आम चुनाव के परिणाम

बांग्लादेश में 13वां आम चुनाव फरवरी 12 को हुआ, जो राजनीतिक संकट और अस्थिर सुरक्षा स्थिति के बीच संपन्न हुआ. यह दौर तब आया जब छात्र‑नेता आंदोलन ने अगस्त 2024 में शीख हसीना की 15 साल लम्बी सरकार को गिरा दिया था. उसके बाद देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं भी हुईं. इस चुनाव में हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि मतदाता टर्नआउट 59.44 प्रतिशत दर्ज किया गया. बांग्लादेश चुनाव आयोग के अनुसार, बीएनपी ने 297 सीटों में से 209 सीटें जीतीं, जबकि दक्षिणपंथी जमात‑ए‑इस्लामी ने 68 सीटें हासिल कीं.

प्रतिद्वंद्वियों के घर भी गए तारिक रहमान

बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के घर भी जाकर उन्हें बधाई दी. इसमें  जमात‑ए‑इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के संयोजक नाहिद इस्लाम शामिल हैं. उन्होंने वहां भी सौहार्दपूर्ण बातचीत की और एक‑दूसरे को शुभकामनाएं दीं.

पहली बार प्रधानमंत्री होंगे तारिक रहमान

यह तारिक रहमान के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बनने जैसा है. वे 1991 के बाद देश के पहले पुरुष प्रधान मंत्री भी बनेंगे. तारिक रहमान  मौजूदा अंतरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद यूनुस की जगह लेंगे, जिनके कार्यकाल के दौरान ढाका और नई दिल्ली के बीच रिश्तों में काफी तनाव देखा गया था.

Published at : 17 Feb 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
BNP Bangladesh Election Tarique Rahman
और पढ़ें
