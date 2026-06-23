कतर की फैक्ट्री में भीषण धमाका, 12 भारतीय समेत 13 की मौत, इंडियन एंबेसी ने क्या बताया?

कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर में गैस प्लांट में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 12 भारतीय शामिल हैं. भारतीय दूतावास ने सोमवार (22 जून 2026) को यह जानकारी दी. दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'कतर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रविवार रात रास लाफान में हुए हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई.' पोस्ट में कतर के अधिकारियों के हवाले कहा गया है, 'धमाके में घायल लोगों का उचित इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है. भारतीय दूतावास इस घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है. इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि मृतकों के शव जल्द से जल्द भारत भेजे जाएं.'

कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन शेरिदा अल-काबी ने संवाददाताओं से कहा था कि धमाके में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के 13 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कतर के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रास लाफान औद्योगिक शहर में रविवार शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में काम के दौरान आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुए धमाके और उसके बाद लगी आग में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 66 अन्य घायल हो गए. मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों ने रास लाफान में आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों के साथ मिलकर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.

Embassy of India Doha, Qatar tweets, "Qatari authorities have confirmed that 12 Indian nationals have unfortunately passed away in the Ras Laffan incident yesterday night. We extend our deepest condolences to the bereaved families and prayers for the departed souls. Qatari… pic.twitter.com/g4pbvmgixz — ANI (@ANI) June 22, 2026

ये भी पढ़ें: ईरान से बातचीत के बीच ट्रंप की बड़ी धमकी, कहा- 'अगर डील फेल हुई तो मैं वो करूंगा, जो...'

कतर एनर्जी के CEO ने क्या बताया?

साद बिन शेरिदा अल-काबी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर राहत एवं बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी घटना के सटीक तकनीकी कारणों का पता लगाने और उससे जुड़ी सभी परिस्थितियों का ब्यौरा जुटाने के लिए जांच में जुट गए हैं. मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटना के कारण कोई रिसाव नहीं हुआ और इससे आसपास के लोगों की सुरक्षा या पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है. इससे पहले, कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अल-काबी ने बताया था कि रविवार शाम रास लाफान औद्योगिक शहर में बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति प्लांट में हुए धमाके और उसके बाद लगी आग में 66 लोग घायल हो गए.

घटना को लेकर एस जयशंकर का ट्वीट

रास लाफान में हुए विस्फोट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की मौत और घायल होने से बहुत दुख हुआ. जैसे-जैसे और जानकारी सामने आ रही है, हमारी एबेंसी कतर के अधिकारियों के संपर्क में है, और इस हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों की मदद करने के लिए उनसे संपर्क कर रही है. हमारी दुआएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं.

ये भी पढ़ें: होर्मुज में बनेगी हॉटलाइन, पहले राउंड की बातचीत के बाद ईरान की अमेरिका को दो टूक - 'यह अब कभी भी...'