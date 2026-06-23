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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकतर की फैक्ट्री में भीषण धमाका, 12 भारतीय समेत 13 की मौत, इंडियन एंबेसी ने क्या बताया?

कतर की फैक्ट्री में भीषण धमाका, 12 भारतीय समेत 13 की मौत, इंडियन एंबेसी ने क्या बताया?

Indian Death In Qatar: कतर के रास लाफान में हादसे में 12 भारतीयों की मौत हो गई. इस बात की पुष्टि भारतीय दूतावास ने की है. इस बीच घायलों का इलाज चल रहा है और शव भारत भेजने की प्रक्रिया जारी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 08:56 AM (IST)
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कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर में गैस प्लांट में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 12 भारतीय शामिल हैं. भारतीय दूतावास ने सोमवार (22 जून 2026) को यह जानकारी दी. दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'कतर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रविवार रात रास लाफान में हुए हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई.' पोस्ट में कतर के अधिकारियों के हवाले कहा गया है, 'धमाके में घायल लोगों का उचित इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है. भारतीय दूतावास इस घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है. इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि मृतकों के शव जल्द से जल्द भारत भेजे जाएं.'

कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन शेरिदा अल-काबी ने संवाददाताओं से कहा था कि धमाके में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के 13 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कतर के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रास लाफान औद्योगिक शहर में रविवार शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में काम के दौरान आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुए धमाके और उसके बाद लगी आग में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 66 अन्य घायल हो गए. मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों ने रास लाफान में आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों के साथ मिलकर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.

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कतर एनर्जी के CEO ने क्या बताया?

साद बिन शेरिदा अल-काबी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर राहत एवं बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी घटना के सटीक तकनीकी कारणों का पता लगाने और उससे जुड़ी सभी परिस्थितियों का ब्यौरा जुटाने के लिए जांच में जुट गए हैं. मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटना के कारण कोई रिसाव नहीं हुआ और इससे आसपास के लोगों की सुरक्षा या पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है. इससे पहले, कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अल-काबी ने बताया था कि रविवार शाम रास लाफान औद्योगिक शहर में बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति प्लांट में हुए धमाके और उसके बाद लगी आग में 66 लोग घायल हो गए.

घटना को लेकर एस जयशंकर का ट्वीट

रास लाफान में हुए विस्फोट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की मौत और घायल होने से बहुत दुख हुआ. जैसे-जैसे और जानकारी सामने आ रही है, हमारी एबेंसी कतर के अधिकारियों के संपर्क में है, और इस हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों की मदद करने के लिए उनसे संपर्क कर रही है. हमारी दुआएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 23 Jun 2026 08:26 AM (IST)
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Qatar Indian Embassy WORLD NEWS IN HINDI
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