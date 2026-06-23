होर्मुज में बनेगी हॉटलाइन, पहले राउंड की बातचीत के बाद ईरान की US को दो टूक - 'यह अब कभी भी...'

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज में बनेगी हॉटलाइन, पहले राउंड की बातचीत के बाद ईरान की अमेरिका को दो टूक - 'यह अब कभी भी...'

होर्मुज में बनेगी हॉटलाइन, पहले राउंड की बातचीत के बाद ईरान की अमेरिका को दो टूक - 'यह अब कभी भी...'

US-Iran News: अमेरिका के साथ हुई हालिया बातचीत के बीच ईरान ने होर्मुज को लेकर एक बार फिर अपना स्टैंड साफ कर दिया है. मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि यह जलमार्ग पहले जैसा नहीं हो सकता है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 23 Jun 2026 07:23 AM (IST)
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स्विट्जरलैंड में हुई पहले राउंड की बातचीत में अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पर सहमति भले बन चुकी हो, लेकिन होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर ईरान का रुख लगभग पहले जैसा ही नजर आ रहा है.तेहरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने सोमवार (22 जून) को दो टूक कहा है कि होर्मुज ऑफ स्ट्रेट युद्ध के पहले जैसा था, वैसा कभी नहीं हो सकता है.' आगे कहा कि  इसका प्रबंधन 'ईरानी व्यवस्था के तहत किया जाएगा.'

होर्मुज में बनेगी टेलीफोन हॉटलाइन - गालिबाफ

वार्ता के बाद स्विट्जरलैंड से लौटते समय ईरानी मीडिया से बातचीत के दौरान गालिबाफ ने कहा कि होर्मुज में एक टेलीफोन हॉटलाइन स्थापित करने पर राजी हुआ है, इसका मकसद जहाजों की आवाजाही के दौरान अमेरिका और अन्य देशों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को रोका और सुलझाया जा सके.

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, गालिबाफ ने कहा कि होर्मुज ऑफ स्ट्रेट के लिए टेलीफोन हॉटलाइन और एक सेंटर बनाया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की परेशानी आने पर जहाज उस केंद्र से संपर्क कर सकेगा. इससे सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल को बेहतर करने में मदद मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा और समस्याओं या गलतफहमियों को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा. गालिबाफ ने यह भी कहा कि 'ईरान ने अमेरिका पर न कभी भरोसा किया था और न ही कभी करेगा.'

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यूएस ने ईरान के तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में दी ढील

अमेरिका ने सोमवार (22 जून) को ईरानी तेल के निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियों में अगस्त तक के लिए ढील दे दी. यह फैसला उस समय आया जब कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत में 'काफी अच्छी प्रगति' हुई है. अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दों, समुद्री सुरक्षा और होर्मुज स्‍ट्रेट के भविष्य को लेकर बातचीत जारी है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 06:36 AM (IST)
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