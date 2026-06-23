होर्मुज में बनेगी हॉटलाइन, पहले राउंड की बातचीत के बाद ईरान की US को दो टूक - 'यह अब कभी भी...'

स्विट्जरलैंड में हुई पहले राउंड की बातचीत में अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पर सहमति भले बन चुकी हो, लेकिन होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर ईरान का रुख लगभग पहले जैसा ही नजर आ रहा है.तेहरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने सोमवार (22 जून) को दो टूक कहा है कि होर्मुज ऑफ स्ट्रेट युद्ध के पहले जैसा था, वैसा कभी नहीं हो सकता है.' आगे कहा कि इसका प्रबंधन 'ईरानी व्यवस्था के तहत किया जाएगा.'

होर्मुज में बनेगी टेलीफोन हॉटलाइन - गालिबाफ

वार्ता के बाद स्विट्जरलैंड से लौटते समय ईरानी मीडिया से बातचीत के दौरान गालिबाफ ने कहा कि होर्मुज में एक टेलीफोन हॉटलाइन स्थापित करने पर राजी हुआ है, इसका मकसद जहाजों की आवाजाही के दौरान अमेरिका और अन्य देशों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को रोका और सुलझाया जा सके.

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, गालिबाफ ने कहा कि होर्मुज ऑफ स्ट्रेट के लिए टेलीफोन हॉटलाइन और एक सेंटर बनाया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की परेशानी आने पर जहाज उस केंद्र से संपर्क कर सकेगा. इससे सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल को बेहतर करने में मदद मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा और समस्याओं या गलतफहमियों को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा. गालिबाफ ने यह भी कहा कि 'ईरान ने अमेरिका पर न कभी भरोसा किया था और न ही कभी करेगा.'

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यूएस ने ईरान के तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में दी ढील

अमेरिका ने सोमवार (22 जून) को ईरानी तेल के निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियों में अगस्त तक के लिए ढील दे दी. यह फैसला उस समय आया जब कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत में 'काफी अच्छी प्रगति' हुई है. अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दों, समुद्री सुरक्षा और होर्मुज स्‍ट्रेट के भविष्य को लेकर बातचीत जारी है.

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