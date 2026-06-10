हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK में विद्रोह जारी, कई मौतों के बावजूद डेढ़ लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर, आजादी के नारों से पटी पाकिस्तानी सड़कें

PoK में विद्रोह जारी, कई मौतों के बावजूद डेढ़ लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर, आजादी के नारों से पटी पाकिस्तानी सड़कें

पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी विद्रोह जारी है. आजादी की मांग को लेकर डेढ़ लाख लोगों का हुजूम गुरुवार से राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू होगा.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में आज (10 जून) को सेना और पाकिस्तानी सरकार के ख़िलाफ़ मांगों को लेकर विद्रोह का दूसरा दिन है. बीते रोज प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के गोलीकांड में 11 लोगों की जान गई थी. इसके बावजूद आज भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और हजारों प्रदर्शनकारियों के जत्थे रावलाकोट की तरफ कूच कर रहे हैं.

पीओके की अवाम अपने हकों के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ अलग अलग शहरों में मार्च निकाल रही है और आज़ादी के नारे लगा रही है. कुल मिलाकर रावलाकोट से लेकर बाग, हथियां बाला, कोटली, मीरपुर, सुधनोति,धीरकोट, ददियाल और राजधानी मुजफ्फराबाद की सड़कों पर इस समय कुल मिलाकर डेढ़ लाख से ज़्यादा प्रदर्शनकारी टिम्बर के डंडे लिए पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ ताल ठोक रहे हैं और आज रात तक सभी शहरों का जत्था रावलाकोट पहुंच जाएगा. 

डेढ़ लाख लोगों का हुजूम गुरुवार से राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू होगा और राजधानी में इकट्ठा होकर पाकिस्तान हुकूमत द्वारा किए गए 70 सालों के शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा और अपनी 38 मांगें मनवाने की कोशिश करेगा.

4 आयोजकों पर 1 करोड़ का इनाम

इस दौरान पाकिस्तानी हुकूमत ने प्रदर्शनों को कुचलने के लिए प्रदर्शन के 4 आयोजकों पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का इनाम रखा है और उनके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज कर रखा है साथ ही इन्हें भारत का एजेंट तक करार दिया है. पाकिस्तान अपने देश में सेना या सरकार का विरोध करने वाले हर संगठन या व्यक्ति के साथ ऐसा ही सलूक करता है. मंगलवार को पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की गोलीबारी में 38 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है.

प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने के लिए पीओके में पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत ने जगह-जगह मुख्य सड़कों पर पेड़ काटकर रख दिए हैं. जिससे प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले ही रोका जा सके. ऐसे में देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत पीओके के लोगों की मांग मानती है या फिर पीओके में उठी विद्रोह की चिंगारी किस करवट आगे बढ़ती है.

ये भी पढ़ें 

पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के घरों पर गिराए बम, 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Protest Muzaffarabad Pakistan PoK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK में विद्रोह जारी, कई मौतों के बावजूद डेढ़ लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर, आजादी के नारों से पटी पाकिस्तानी सड़कें
PoK में विद्रोह जारी, कई मौतों के बावजूद डेढ़ लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर, आजादी के नारों से पटी पाकिस्तानी सड़कें
विश्व
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
विश्व
PoK में गोलियां बरसा रहा पाकिस्तान, सैलरी देने के भी नहीं पैसे, एक महीने से बंद कराची यूनिवर्सिटी
PoK में गोलियां बरसा रहा पाकिस्तान, सैलरी देने के भी नहीं पैसे, एक महीने से बंद कराची यूनिवर्सिटी
Advertisement

वीडियोज

Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस का तीखा विरोध
Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर RJD ने उठाए सवाल, 'पिता तो राजा हरिश्चंद्र के…'
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर RJD ने उठाए सवाल, 'पिता तो राजा हरिश्चंद्र के…'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान; जानें पूरी डिलेट
इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
हेल्थ
Ghaziabad Polio Virus: गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget