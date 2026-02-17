Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बदलती वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत और फ्रांस ने वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प लिया है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-फ्रांस संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का नया दर्जा देने की घोषणा की है.

फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुंबई यात्रा के दौरान लोकभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों के बीच बैठक हुई. इसके बाद मीडिया से संवाद करते हुए दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प व्यक्त किया. इस मौके पर भारत में एयरबस H125 हेलिकॉप्टर के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की असेंबली लाइन का रिमोट सिस्टम के माध्यम से उद्घाटन किया गया. इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे.

दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिरता और प्रगति के लिए महत्वपूर्णः मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं. फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और राष्ट्रपति मैक्रों के नेतृत्व में इस साझेदारी को अभूतपूर्व गति और ऊर्जा मिली है. उन्होंने कहा कि आज की अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों में यह साझेदारी केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन आपसी विश्वास का प्रतीक है. फ्रांस के सहयोग से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकने वाला एकमात्र हेलिकॉप्टर अब भारत में तैयार किया जाएगा और वैश्विक बाजार में निर्यात भी किया जाएगा. इससे दोनों देशों की साझेदारी की क्षमता का विस्तार समुद्र की गहराई से लेकर ऊंचे पर्वतों तक होगा.

EU के साथ हुए FTA से भारत-फ्रांस ट्रेड संबंधों में मिलेगा फायदाः मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2026 भारत-यूरोप संबंधों के लिए निर्णायक सिद्ध होगा. हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से भारत-फ्रांस व्यापार संबंधों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. ‘इंडिया-फ्रांस ईयर्स ऑफ इनोवेशन’ पहल के तहत रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उद्योग, स्टार्टअप, MSMEs, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए संयुक्त इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल्स में सहयोग बढ़ाया जाएगा. साथ ही ‘इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ’, ‘इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ और एरोनॉटिक्स कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी.

भारत-फ्रांस लोकतांत्रिक मूल्यों में रखते हैं विश्वासः मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और बहुपक्षीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं. वैश्विक संस्थाओं में सुधार के माध्यम से ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान संभव है. उन्होंने यूक्रेन, पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करने की बात दोहराई. दोनों देशों ने सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की.

प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और सशक्त बनाने पर जोर देते हुए फ्रांस में जल्द ही स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों से वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया.

फ्रांस और भारत की साझेदारी पारस्परिक विश्वास पर आधारितः मैक्रों

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत-फ्रांस सहयोग पारस्परिक विश्वास, खुलेपन और महत्वाकांक्षा पर आधारित है. दोनों देशों ने इस संबंध को अगले चरण तक ले जाने के लिए स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, रक्षा और व्यापार सहयोग में भी दोनों देशों की समान सोच है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार के समर्थन में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को फ्रांस का पूर्ण समर्थन है. आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों और आतंकवादी संगठनों की निंदा के मुद्दे पर भी भारत और फ्रांस की समान भूमिका है.

उन्होंने कहा कि भारत-फ्रांस साझेदारी स्थिर, विश्वसनीय और दोनों देशों की जनता के हित में प्रभावी साबित हो रही है. भविष्य में इसे और मजबूत करने का संकल्प लिया गया है. जल्द ही फ्रांस-भारत नवाचार नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए संयुक्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे.