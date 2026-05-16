भविष्य की तकनीक के लिए बड़ी डील: भारत-नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर हुआ ऐतिहासिक समझौता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव के दौरान भारत ने शनिवार (16 मई, 2026) को नीदरलैंड्स के साथ देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता भारत के टाटा ग्रुप और नीदरलैंड्स के ASML के बीच हुआ है. पीएम मोदी ने इस समझौते को लेकर कहा कि भविष्य के तकनीकी क्षेत्रों के लिए सहयोग को और मजबूत किया जा रहा है.

टाटा ग्रुप और ASML के बीच समझौते पर बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रॉब जेटेन और मैं भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप और ASML के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर के साक्षी बने. ASML गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की स्थापना और विस्तार में सहयोग करेगा.

Strengthening cooperation in futuristic sectors!



Prime Minister Rob Jetten and I witnessed the signing of the MoU between Tata and ASML for advancing the semiconductor manufacturing ecosystem in India.

ASML will support the setting up and scaling of Tata Electronics’ upcoming… pic.twitter.com/sQD6bdCfgp — Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026

उन्होंने कहा, ‘सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की प्रगति हमारे देश के युवाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आ रही है. यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें आने वाले समय में हम और ज्यादा तेज रफ्तार और मजबूती जोड़ते रहेंगे.’

भारत-नीदरलैंड्स की साझेदारी संबंधों को दे रही नई प्रेरणाः PM मोदी

नीदरलैंड्स के हेग में आर्थिक संबंधों पर आयोजित सीईओ राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘भारत और नीदरलैंड्स के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी हमारे व्यापारिक संबंधों को नई प्रेरणा दे रही है. अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके (नीदरलैंड्स) के हाथों में है. मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इंवेस्टमेंट और एंबिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा.’

#WATCH | The Hague, Netherlands | At the CEO Round Table on Economic Ties, PM Narendra Modi says, "The strengthening strategic partnership between India and the Netherlands is giving new impetus to our business relationship. It is now in your hands to move rapidly in this… pic.twitter.com/qautFg1vo1 — ANI (@ANI) May 16, 2026

उन्होंने कहा, ‘नीदरलैंड्स में एक कहावत है कि जहाज बंदरगाह में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जहाज बंदरगाह में खड़े रहने के लिए नहीं बनाए जाते. इसे डच बिजनेस कम्युनिटी से बेहतर कौन समझ सकता है. आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा है. मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारत में आपकी यह खोज सफल और सार्थक होगी. अब आपको भारत में साहस के साथ आगे बढ़ना होगा.’

हमारी चर्चा संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में अगला कदमः जेटेन

वहीं, CEO राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए डच प्रधानमंत्री रॉब जेटेन ने कहा, ‘भारत और नीदरलैंड्स के बीच दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, जिसके तहत दोनों देश मजबूत मैरीटाइम इंडस्ट्री, ऊर्जा और कच्चे माल के लिए सप्लाई चेन को ज्यादा लचीला और सुरक्षित बनाने के साथ साइबर खतरों और आतंकवाद के खिलाफ कॉमन डिफेंस पर मिलकर काम करेंगे. हम मिलकर अपने बिजनेस, लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्पष्ट फायदे को सुनिश्चित करेंगे.’

#WATCH | The Hague, Netherlands | At the CEO Round Table on Economic Ties, Dutch PM Rob Jetten says, "... Together we'll deliver clear benefits for our businesses, for people, and for future generations... The constructive discussions we've had this afternoon are a logical next… pic.twitter.com/d9aOkORwpI — ANI (@ANI) May 16, 2026

उन्होंने कहा, ‘आज दोपहर में हमारे बीच हुई रचनात्मक चर्चाएं हमारे देशों के बीच सालों से चले आ रहे बेहतर संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक स्वाभाविक अगला कदम हैं. इसलिए, प्रधानमंत्री मोदी मैं यहां आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं. आपके प्रेरणादायक विचारों और इस सार्थक चर्चा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.’

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